Alessia Marcuzzi, piccolo incidente in vacanza a Formentera/ “Cascata dalle rocce come una polla…”

Alessia Marcuzzi, l’estate a Formentera inizia “con il piede sbagliato”

Con l’afa estiva che non sembra voler dare tregua è già tempo di dedicarsi alle meritate vacanze estive. Anche i volti noti del mondo dello spettacolo sono già alle prese con mare e relax, complice la pausa dei palinsesti televisivi. Tra i personaggi che più stanno destando interesse nel merito delle vacanze spicca Alessia Marcuzzi; la conduttrice di Boomerissima – come racconta Novella 2000 – qualche giorno fa era stata avvistata a Formentera in compagnia dell’ex marito Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi e l'ex marito Paolo Calabresi sono tornati insieme?/ Beccati in vacanza a Formentera: foto

L’ultima novità che riguarda Alessia Marcuzzi non è però riferita al possibile ritorno di fiamma con Paolo Calabresi Marconi. Come raccontato dalla stessa conduttrice tramite i profili social, durante le vacanze a Formentera sarebbe incappata in un piccolo incidente. La presentatrice di Boomerissima è infatti cascata su delle rocce riportando diversi lividi e qualche graffio superficiale al volto. Come racconta Novella 2000, Alessia Marcuzzi ha pubblicato su Instagram una serie di storie svelando i dettagli dell’accaduto e soprattutto rincuorando i fan in apprensione.

Alessia Marcuzzi, like contro Francesca Fagnani?/ Lei fa chiarezza: "Credo di aver per errore..."

Alessia Marcuzzi rassicura i fan dopo la caduta sulle rocce: “Non cambio mai…”

Nella foto pubblicata su Instagram, Alessia Marcuzzi è distesa sul lettino palesemente alle prese con il dolore e le ferite provocate dalla caduta sulle rocce, durante la vacanza a Formentera. Anche in questa circostanza la conduttrice ha messo in evidenza tutta la sua ironia e irriverenza raccontando l’accaduto con fare scherzoso. “Non cambio mai; io faccio sempre le strade più difficili“, ha scritto Alessia Marcuzzi sulla foto che la ritrae alle prese con il dolore, aggiungendo: “Cascata sulle rocce come una polla”.

Alessia Marcuzzi, slitta la messa in onda di Boomerissima?/ L'indiscrezione

Dalle foto pubblicate sui social Alessia Marcuzzi si è mostrata comunque sorridente e la didascalia ha chiaramente alleggerito la questione rincuorando i fan più apprensivi. Nonostante il ghiaccio appoggiato sulla gamba e il viso dolorante, la conduttrice – come riporta Novella 2000 – ha fatto sapere di stare assolutamente bene salvo qualche livido ed escoriazione dovute alla caduta. La sua vacanza a Formentera può dunque continuare in attesa di tornare al timone della seconda edizione di Boomerissima.











© RIPRODUZIONE RISERVATA