Alessia Marcuzzi/ “Sarò con Fiorello per Viva Sanremo, commenterò i vari look”

Alessia Marcuzzi sarà l’inviata del programma di Fiorello, Viva Rai Due, per il Festival di Sanremo 2023 che scatterà a partire da domani, martedì 7 febbraio 2023. A sganciare la bomba è stata la stessa presentatrice di Boomerissima che nella serata di ieri è stata ospite del programma di Rai Tre, Che Tempo Che Fa, classico appuntamento della domenica condotto da Fabio Fazio. Alessia Marcuzzi ha spiegato in diretta tv che mentre era in treno per raggiungere Milano è stata raggiunta da una telefonata proprio di Fiorello che l’ha invitata appunto a prendere parte a Viva Rai2…Viva Sanremo!.

Da domani andrà infatti in onda un’edizione speciale dello show mattiniero del secondo canale, dedicata alla kermesse musicale dell’Ariston, una sorta di Dopo Festival che andrà in onda tra l’altro su Rai Uno e eccezionalmente in via notturna, dopo la diretta del programma canoro. “Mi ha chiamato Rosario stamattina mentre ero sul treno – ha raccontato Alessia Marcuzzi parlando con Fabio Fazio – voglio darti una notizia, mi ha detto, sarai la donna del mio Festival. Viva Rai 2… Viva Sanremo! Commenterò i look del matrimonio. Sarò con loro, non so di preciso cosa farò, mi ha chiesto se sarò pronta a tutto. Non so nemmeno se andremo a Sanremo, saprò tutto domani, ma di base saremo a Via Asiago. Ho detto solo di sì, non riesco a dir di no”.

ALESSIA MARCUZZI CON FIORELLO A VIVA RAI DUE: “NON SO COSA FARO’…”

A domanda su cosa farà nel dettaglio Alessia Marcuzzi ha spiegato “Non so cosa farò”, mettendo le mani avanti, aggiungendo inoltre che non sa se sabato sera, per la finalissima, il gruppo di Viva Rai Due raggiungerà Amadeus a Sanremo.

In ogni caso il suo compito, da esperta qual è, sarà quello di commentare i look delle serate del Festival e non è da escludere una postazione speciale sul terrazzino del glass studio di via Asiago dove viene trasmesso appunto il programma condotto da Fiorello. “Avevo organizzato il gruppo di ascolto – ha raccontato ancora Alessia Marcuzzi a Fazio – ma dopo la telefonata di Rosario non se n’è fatto più nulla”.

