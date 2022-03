Alessia Merz “Ho detto no all’Isola dei Famosi”/ “Una volta in auto un uomo…”

Alessia Merz era uno dei volti più noti della televisione italiana, poi ha cambiato vita. Ora si gode la famiglia che ha creato con l’ex calciatore Fabio Bazzani, ex calciatore attualmente nello staff di Sinisa Mihajlovic al Bologna. Di fatto, ha vissuto due vite bellissime. “Una che le ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto; l’altra che la rende felice come moglie e mamma”, dice al Corriere della Sera. Quella dell’ex ragazza di Non è la Rai è stata, dunque, una scelta consapevole e di cui non si pente. “Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione”.

Alessia Merz/ “Non è la Rai? Eravamo già ienette, con Fabio Bazzani colpo di fulmine”

Nonostante ciò, Alessia Merz desta ancora tanta curiosità. “Ho avuto la fortuna di partecipare a programmi molto noti e popolari ma lo show business è spietato e tanti colleghi si sono ritrovati fuori senza motivo, finendo anche in depressione”. Lei invece è felice della sua scelta e del rapporto che ha con le persone. “Non me la sono mai tirata”. Il distacco dal mondo dello spettacolo non è stato doloroso comunque. “In realtà non me ne sono quasi accorta”. Anche perché ha conosciuto Fabio Bazzani e dopo un anno si sono sposati, quindi sono arrivati subito i due figli. “L’uscita dal mondo dello spettacolo è stata voluta e naturale”.

Alessia Merz/ "Bazzani? Colpo di fulmine: giocava con Bettarini e..." (Vieni da me)

“HO RIFIUTATO PECHINO EXPRESS E ISOLA DEI FAMOSI”

Resta però il binomio calciatore-showgirl, ma solo all’apparenza nel loro caso. “Siamo una coppia atipica che è sempre apparsa poco sui giornali”, racconta al Corriere della Sera. Dopo aver conosciuto le luci dei riflettori grazie al loro lavoro, apprezzano stare a casa, le trattorie e le vacanze estive a Milano Marittima. La sua scelta però non è mai vacillata: “Quando faccio qualche lavoro per un paio di giorni capisco che non ho più la mentalità di un tempo”. Non sono mancate proposte dalla tv, in particolare dal mondo de reality. “Mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express e anche all’edizione che è appena iniziata de L’Isola dei Famosi. Però non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi”. A proposito dei programmi a cui ha partecipato, si comincia da Striscia la Notizia: “Era perfetto: lavoravi poco, ti divertivi e guadagnavi tanto”. Invece Sanremo Giovani “è stato il top a livello di soddisfazione personale”. Ma ricorda le emozioni a Meteore quando ha incontrato Sandy Marton, Samantha Fox o Larry Hagman. “Erano tutti programmi con idee forti alla base, oggi forse ce ne sono meno e si preferiscono i reality. Però non li condanno: è solo una constatazione”.

Fabio Bazzani, marito Alessia Merz/ Chi è? "Tra noi un vero colpo di fulmine!"

ALESSIA MERZ, I REALITY E LA TV DEL PASSATO

Infatti, Alessia Merz si diverte a seguire i reality: “Perché conosco tre quarti dei concorrenti, so come sono davvero e capisco subito quando fingono. Mi piace scoprire in anticipo le dinamiche del gioco e infatti mia figlia mi rimprovera per questo motivo”. Ma questo non vuol dire che i reality siano finti: “Ormai sono sempre più lunghi e dopo qualche giorno ti dimentichi sempre delle telecamere. Anche quando partono come finzione, inevitabilmente diventano veri”. E a differenza di alcune colleghe, non rinnega di aver partecipato a Non è la Rai. “È stata una palestra di vita ritrovarmi a competere con un centinaio di ragazzine per ottenere un’inquadratura. Senza contare le lamentele dei genitori appostati dietro le quinte come iene”. Le cose in generale non sono cambiate molto da allora. A proposito dei colleghi con cui ha lavorato più volentieri, nomina Max Pezzali. “Ci divertivamo un sacco. Poi stimo tantissimo Amadeus, una persona sincera che merita tutto quello che sta ottenendo. E ancora la cultura e l’ironia di Fabio Fazio, la comicità tagliente di Gene Gnocchi, la complicità con Samantha De Grenet e Filippa Lagerback”. Infine, confessa una disavventura vissuta da ragazza: “In passato mi sono trovata in auto con una persona di cui mi fidavo che mi aveva promesso un film e solo urlando più forte che potevo sono riuscita ad uscirne illesa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA