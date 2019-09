Indre Sorokaite, Volley femminile: chi è/ Video, ex lituana “vera bomber Azzurra!”

Indre Sorokaite è stata fondamentale nella sfida contro la Russia in cui l’Italia della Volley femminile ha avuto la meglio qualificandosi alle semifinali degli Europei 2019. Per la giovane pallavolista si tratta del suo quarto Europeo e sebbene sia approdata nella Nazionale Azzurra dal 2013, solo sei anni dopo è stato possibile comprendere a pieno il suo talento. Classe 1988, Sorokaite, considerata oggi l’arma segreta delle Azzurre della pallavolo femminile, è nata Kaunas ma dal 2013 è diventata italiana a tutti gli effetti. “In Lituania non esiste la doppia nazionalità, ho dovuto scegliere”, ha commentato, come riporta Corriere.it. Prima di riuscire ad indossare l’ambita maglia dell’Italia di Conegliano però, Indre ha dovuto lavorare tanto e calcare diversi palasport, tra cui quelli di Castelfidardo, Bergamo, Chieri, Piacenza, Firenze. La schiacciatrice azzurra rappresenta oggi il vero jolly della squadra di Mazzanti, in attesa della prossima sfida in Turchia. La semifinale è in programma nel pomeriggio di sabato alle ore 16.00 contro la Serbia e rappresenta una sfida durissima da sostenere.

INDRE SOROKAITE, CHI È: ASSO NELLA MANICA DELLA NAZIONALE DI VOLLEY

Nella partita contro la Russia, Indre Sorokaite ha avuto modo ancora una volta di far conoscere la sua prestazione in ricezione e il rendimento in attacco, entrambi degni di nota. Le difficoltà non sono mancate, come raccontato dalla stessa giovane schiacciatrice Azzurra: “La Russia ci ha messo a dura prova e ce ne siamo tirate fuori psicologicamente. Ho sentito la squadra vicina come non mai ed è stata una sensazione bellissima, abbiamo giocato una gara di carattere e sono felice di essere arrivata a disputare una semifinale europea per la prima volta“. In vista della partita contro la Serbia, ha invece commentato: “Come abbiamo fermato la Goncharova proveremo a fermare la Boskovic”. Molto seguita ed acclamata anche sui social, solo su Instagram Indre conta oltre 20mila follower. “Questa donna è un mostro”, commenta qualcuno sotto i suoi video e le sue foto, riferendosi all’impresa nell’Europeo 2019 di Volley che sta per volgere al termine. Ed ancora, “Indre sei la bomber della nazionale. Meno male che ci sei tu” e “Mi sono innamorato (sportivamente parlando) di te quest’anno. Sei fantastica. Hai forza, intelligenza eh… Bellezza che non guasta, cosa che se ne sono accorti pure i cameraman visto i bellissimi primi piani dei tuoi occhi”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA