Alessia Sagripanti, chi è la tentatrice di Temptation Island 2024

Tra i volti di Temptation Island 2024 troviamo Alessia Sagripanti, una delle single di questa edizione che ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia, durante il programma si è avvicinata al single Mirko Rossi, fidanzato con Giulia Duranti e che riguardo alla relazione con la fidanzata ha ammesso: “Rifiuto perché mi sta dimostrando che non le è servito il percorso, ho sempre pensato prima a lei ma in questo momento voglio pensare a me stesso”.

L’avvicinamento tra Alessia e Mirko a Temptation Island 2024 non è passato inosservato agli occhi del pubblico e ora è curioso capire cosa sarà accaduto nei 30 giorni successivi alla fine del programma o nella puntata in onda questa sera su Canale Cinque. In fase di presentazione a Temptation Island 2024, Alessia si era presentata così: “Avevo un carattere ribelle, detto anche ‘caratteraccio’, sono una persona decisa, alla fine faccio sempre di testa mia, sono diretta, vera, so ascoltare senza giudicare”.

Temptation Island 2024, Alessia Sagripanti e la confession di Mirco

Imaginare un futuro insieme per Alessia Sagripanti e Mirco non è utopia, a maggior ragione adesso che la storia del ragazzo con Giulia a Temptation Island 2024 sembra giunta a un punto di svolta non certo indifferente. Mirco si è aperto con Alessia Sagripanti e durante una loro confessione, il ragazzo ha svelato i sacrifici fatti per tentare di costruire un rapporto con la fidanzata:

“Nel presente sto bene, se penso a lungo termine ho confusione in testa, io non posso neanche pensare al passato, io non posso pensare da solo al futuro… io l’ho fatto per noi, ho messo soldi da parte per noi”. Vedremo cosa svelerà al pubblico l’ultima puntata di Temptation Island 2024 e come finiranno le cose per Alessia Sagripanti, una delle single protagoniste di questa edizione autunnale.

