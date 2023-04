Alessio Campoli è la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne?/ “Ho paura di…”

Alessio Campoli è la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne?

Per Alessio Campoli si conclude oggi, con la nuova registrazione, la seconda avventura come corteggiatore di Uomini e Donne. Dopo essere tornato in trasmissione su richiesta di Lavinia Mauro, Campoli, sin dalla prima esterna, aveva avuto dei dubbi sulla tronista ammettendo di non sentirsi totalmente coinvolto. Esterna dopo esterna, però, l’opinione di Alessio è cambiata e, non solo sono arrivati i baci, ma anche le dichiarazioni importanti così come i gesti. Alessio, infatti, alla tronista ha parlato della propria famiglia e, tramite una videochiamata, le ha anche presentato il migliore amico che considera un vero fratello.

Dopo una delle ultime esterne fatte lo scorso novembre, Campoli si è sbilanciato nei confronti di Laviania che oggi, nel corso della nuova registrazione, effettuerà la sua scelta: “Io le dissi che veniamo da due mondi diversi e questa è una verità. Con lei sto bene, ridiamo tanto. È una ragazza simpatica che sta allo scherzo”.

La paura di Alessio Campoli

Prima di partecipare al trono di Lavinia Mauro, Alessio Campoli p stato corteggiatore di Angela Nasti. Quest’ultima scelse proprio Campoli con cui, però, la storia durò solo pochi giorni. Durante il percorso fatto con Lavinia Mauro, Campoli ha parlato spesso della sua predente esperienza ammettendo di non voler rivivere una situazione simile e ammettendo di non volersi sbilanciare perchè desideroso prima di vivere la vita quotidiana.

In studio, durante una delle ultime puntata di Uomini e Donne, inoltre, ha ammesso di aver paura di non essere la scelta di Lavinia avendo visto degli atteggiamenti più forti della tronista nei confronti del rivale Alessio Corvino. Campoli, dunque, riceverà un no da Lavinia?

