Alessio Ceniccola ha una nuova fidanzata?/ L’ex Uomini e Donne, dopo Samantha…

Nuovo amore per Alessio Ceniccola? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo aver vissuto una storia con l’ex tronista Samantha Curcio, è tornato ufficialmente single. Tuttavia, pare che qualcosa, nella vita dell’ex corteggiatore, possa cambiare. Nelle scorse ore, infatti, come fa sapere il portale La nostra tv, Alessio si è lasciato andare sui social parlando di una svolta nella sua vita sentimentale. “E’ arrivato il momento. Mi sono fidanzato!”, avrebbe fatto sapere con il sorriso.

Negli scorsi giorni, però, sui social, Ceniccola aveva ribadito più volte di non essere innamorato. Sarà cambiato qualcosa? L’ex corteggiatore sarà riuscito a trovare la ragazza con cui cominciare una nuova fase della sua vita? In attesa di scoprirlo, sempre sui social, l’ex corteggiatore si è anche lasciato andare ad uno sfogo.

Alessio Ceniccola, nuovo amore dopo la fine della storia con Samantha Curcio?

Alessio Ceniccola sarebbe nuovamente fidanzato. “Sono tanto felice”, avrebbe detto in un video pubblicato tra le storie di Instagram. Chi sarà la ragazza che ha conquistato il cuore dell’ex corteggiatore dopo la fine della storia con Samantha Curcio?

In attesa di scoprirlo, Alessio, negli scorsi giorni, come riferisce il portale La nostra tv, si sarebbe lasciato andare al seguente sfogo: “Comunque volevo fare una riflessione personale. Stavo vedendo su Instagram, non lo so vedo un sacco di ipocrisia. Io perchè forse sarò sbagliato, perchè a me non mi frega niente di niente, dico sempre quello che penso nel bene e nel male con il rischio di critiche”. Nuovo amore, dunque, per Alessio? I fans di Uomini e Donne, nel frattempo, sperano di poter assistere ad un confronto tra l’ex corteggiatore e Samantha nel corso delle nuove puntate.

