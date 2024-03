Alessio Falsone insulta Beatrice Luzzi e Simona Tagli: “Vecchie”/ Scoppia il caso al Grande Fratello 2024

Beatrice Luzzi e Simona Tagli pesantemente insultate da Alessio Falsone: “Non me ne frega un ca**o di queste vecchie”

Alessio Falsone ci è ricascato, dopo aver minacciato Federico Massaro, insultato Perla Vatiero con un pessimo epiteto e addirittura, pare, bestemmiato più volte adesso Alessio Falsone ha insultato pesantemente Beatrice Luzzi e Simona Tagli durante la puntata di ieri del Grande Fratello 2024. Andando con ordine tra gli argomenti di puntata non si poteva non parlare del flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. In pochi però credono alla loro storia e le due concorrenti del reality hanno rivelato tutti i loro dubbi sulla veridicità del sentimento tra i due.

Alessio Falsone e Perla Vatiero, è pace al Grande Fratello 2024?/ Chiarimento e abbraccio post-puntata

Tali dichiarazioni non sono per niente piaciute nè ad Anita Olivieri nè ad Alessio Falsone che è sbottato contro Beatrice Luzzi e Simona Tagli offendendole. Durante la pubblicità infatti, ma sempre sotto l’occhio attento delle telecamere il giovane mentre discuteva con le due ha perso la pazienza: “Non me ne frega un c***o di stare qui a sentire queste due vecchie” e subito si è alzato dal divano e se n’è andato.

Anita Olivieri e Alessio Falsone, Giampiero Mughini smonta la storia d'amore: "Orrendo"/ "Edoardo triturato"

Alessio Falsone offende Beatrice Luzzi e Simona Tagli: nuovo scivolone al Grande Fratello 2024

Non è la prima volta che Alessio Falsone si lascia andare ad atteggiamenti poco consoni al Grande Fratello 2024 che fanno storcere il naso al popolo del web ed invocare squalifiche. In passato il giovane durante una litigata con Perla Vatiero le aveva urlato contro: “Una che è così e così allora non mi deve rompere il ca**o, sei una mong*la” mentre durante una lite ha minacciato Federico Massaro: “Te lo faccio vedere io fuori.” Per tutti questi motivi è stato più volte ripreso in diretta da Alfonso Signorini ma senza ottenere risultati.

Alfonso Signorini e Grecia Colmenares, bacio al Grande Fratello 2024/ Lui: "Facciamolo vedere alla Luzzi!"

Adesso, vittime degli insulti di Alessio Falsone sono finite Beatrice Luzzi e Simona Tagli per delle semplici dichiarazioni. L’attrice sulla storia d’amore tra Anita e Alessio ha sentenziato: “C’è sicuramente strategia. Lei è sempre stata fredda e trattenuta e improvvisamente fa questo?! Se posso fare una previsione, fuori questi due si lasceranno in un mese.” La showgirl le ha fatto eco: “Io non credo a questa farsa a questa messa in scena. io se fossi in Alessio ci penserei un miliardo di volte. Detto questo non ci vedo nulla di vero in questa nuova formazione.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA