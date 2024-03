Alessio Falsone paragona Perla ad un animale, strigliata di Alfonso Signorini/ “Hai detto una stronz*ta!”

Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini ‘non perdona’ Alessio Falsone

La diretta della semifinale del Grande Fratello 2024 parte subito con un clima decisamente tagliente. Al centro dell’attenzione Federico Massaro e in particolare la diatriba con Perla Vatiero – non la prima – nel corso dell’ultima settimana. Uno scambio di battute messo presto in secondo piano da Alfonso Signorini, protagonista con una sonora strigliata ai danni di Alessio Falsone.

Per chi se lo fosse perso, nel corso della settimana Alessio Falsone – a suo dire con tono scherzoso – si era espresso con apprezzamenti estetici nei confronti di Perla Vatiero che hanno indispettito non poco il web. Il concorrente del Grande Fratello 2024 l’aveva infatti paragonata prima ad un “missile” e poi ad un “animale”. Chiaramente, Alfonso Signorini non si è fatto scappare il putiferio scoppiato sul web ed ha prontamente redarguito l’inquilino nel corso della diretta di questa sera.

Alessio Falsone si giustifica per le Parole verso Perla, ma Signorini ribadisce: “Potevi evitare!”

“Sentire dare del ‘bell’animale’ non è bello. Tu che te la sai cavare bene con le parole, potevi anche usare qualche sinonimo. Sembrava stessi dal macellaio…”. Inizia così la strigliata di Alfonso Signorini ad Alessio Falsone per le parole poco carine – per utilizzare un eufemismo – utilizzate per apprezzare l’aspetto estetico di Perla Vatiero. Il concorrente ha tentato una vana giustificazione: “Io ho risposto enorme per le donne, era assolutamente un complimento…”, prontamente stroncata dal conduttore: “Sono quelle chiacchiere da caserma che se sei al Grande Fratello puoi anche evitare!”.

Alessio Falsone ha ben compreso le parole di Alfonso Signorini e ci ha tenuto a ribadire il suo reale intento dietro quelle parole di apprezzamento decisamente fuori luogo considerando il contesto televisivo. “Sappiate che l’intento era fare un complimento, ma ci mancherebbe! Non mi permetterei mai…”, non è però arretrato di un centimetro Alfonso Signorini rispetto alle giustificazioni del concorrente. “Io francamente se voglio fare un complimento non dico che è un animale, trovo una parola più felice… per me hai detto una stronzata!”.











