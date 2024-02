Simona Tagli ‘contro’ Rosy Chin e Alessio Falsone al Grande Fratello 2023/ “E’ stata offesa mia figlia!”

Grande Fratello 2023, Simona Tagli non ha gradito lo ‘sketch’’ di Rosy Chin

Tra un’emozione e l’altra, al Grande Fratello 2023 c’è sempre spazio per nuove liti e diatribe. Protagonista di un momento teso nel corso della 38esima puntata è stata Simona Tagli, decisamente ai ferri corti con due inquilini in particolare: Rosy Chin e Alessio Falsone. La chef è stata duramente attaccata dalla coinquilina per lo sketch irriverente visto nel corso dell’ultima puntata, menzionando una sorta di malvagità di fondo.

Neanche a dirlo, i toni si sono alzati non poco ma alla parola malvagità ha voluto ribattere in primis Fiordaliso dallo studio del Grande Fratello 2023. “Lì dentro di malvagità non ce n’è, al massimo dissapori. A me Rosy ha fatto molto ridere, se adesso non si può più fare ironia allora non si può più fare niente, ridiamo anche un po’ di noi stessi, siete pesanti!”. Anche Alfonso Signorini ha tentato di ridimensionare le parole di Simona Tagli, ricordando i simpatici siparietti di Tommaso Zorzi ai tempi della sua partecipazione come concorrente.

Simona Tagli ‘tuona’ contro Alessio Falsone: “Giudicami come donna, non come madre!”

Simona Tagli ha comunque ribadito il suo punto di vista in riferimento al comportamento di Rosy Chin nel corso dell’ultima puntata. “Ha insistito ed è stata fuori tempo e fuori luogo, forse anche fuori dai momenti televisivi. In quel momento non era richiesto fare uno sketch sulla sottoscritta”. Ultimata la diatriba con la chef, è poi scoccata l’ora di un altro parere contrario alla new entry: quello di Alessio Falsone. I due sono arrivati allo scontro a più riprese, confrontandosi in maniera piuttosto accesa anche nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello 2023.

“Non ho gradito che si parlasse di mia figlia come se si dovesse vergognare di me, i figli non si toccano!”. Queste le parole di Simona Tagli, a proposito delle presunte offese ricevute da Alessio Falsone che prontamente ha replicato: “Io ho detto che non deve essere bello per una figlia vedere sua madre parlare in quel modo con Rosy, è inutile che rigiri la frittata perchè l’italiano è uno… Non mi sono mai permesso di offendere la figlia, ho solo fatto un commento”. La concorrente si è però detta piuttosto stizzita, trovando anche l’accordo di Alfonso Signorini: “Io sono qui come donna e chiunque può pensare di me ciò che vuole per quello che sto dando al gioco, ma nel momento in cui si offende una madre si sta offendendo anche una figlia”.











