Alex Baroni, ex fidanzato di Giorgia/ Dalla relazione con la cantante al terribile incidente

Alex Baroni, chi è l’ex fiamma di Giorgia: la cantante si racconta a Che Tempo Che Fa

Alex Baroni è stato un cantautore milanese morto tragicamente a soli 35 anni di età in seguito a un terribile incidente stradale. Dal 1997 al 2001 Alex baroni è stato il grande amore della cantante Giorgia, che in questi giorni è tornata a far sognare il pubblico del Festival di Sanremo. La morte dell’ex fidanzato l’ha colpita profondamente, perché è avvenuta appena pochi mesi dopo la loro separazione. Era il 13 aprile 2002, dopo 25 giorni di coma.

Alex Baroni, la morte e le polemiche su Giorgia/ "Quel messaggio a cui non risposi…"

Alex Baroni si trovava in moto sulla circonvallazione Clodia, a Roma, quando è stato travolto da un’automobile, forse in seguito a una manovra vietata. L’incidente non gli ha lasciato scampo: dopo 25 giorni in coma irreversibile, il cantautore è morto lasciando un grande vuoto nel panorama musicale italiano. A questa tragedia Giorgia ha dedicato numerose canzoni, come “Gocce di Memoria”, mentre ha smentito ogni correlazione tra Alex Baroni e il brano in gara quest’anno al Festival di Sanremo. Prima della tragedia, però, vediamo chi è stato Alex Baroni e com’è iniziata la sua carriera, strepitosa e troppo breve, nel mondo della musica italiana.

Alex Baroni, ex fidanzato Giorgia e la tragica morte/ "Mi sono trovata a scegliere se sopravvivere oppure no"

Alex Baroni, la sua carriera dagli esordi fino al successo prima dell’incidente

Alex Baroni ha incontrato la sua passione per la musica in seguito, curiosamente, a un grave incidente con la moto che a 17 anni lo aveva costretto a letto per un intero anno. In quei lunghi mesi si è accostato alla musica e ha intrapreso la decisione, una volta guarito, di prendere lezioni di canto da Luca Jurman, vocal coach di Amici. Mentre esercita la sua passione, Alex Baroni prende la laurea in chimica presso l’Università di Milano, seguendo le orme di papà Gianni (fisico) e mamma Marina Marcelletti (matematica).

Alex Baroni, ex fidanzato Giorgia: incidente e morte a 35anni/ Lei:"sua scomparsa buco nero nella mia vita"

Alex Baroni esordisce come corista per alcuni artisti come Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Francesco Baccini, Rossana Casale ed Eros Ramazzotti, che lo nota e grazie al quale può intraprendere la sua carriera musicale come solita. Nel 1994, Alex Baroni forma i ‘Metrica’ assieme ad Andrea Zuppini. Nel 1997 partecipa al Festival di Sanremo con il brano ‘Cambiare’ nella Categoria Giovani, ottenendo un buon riscontro di pubblico e il riconoscimento di miglior voce del Festival, premiato dalla giuria presieduta nientemeno che da Luciano Pavarotti. Nel 1998 torna a Sanremo nella categoria Big. In quegli anni instaura diverse e proficue collaborazioni e sodalizi artistici, per esempio con l’ex Kajagoogoo Limahl, il cantante e paroliere dei Duran Duran Simon Le Bon, l’ex Wham! George Michael e l’ex leader dei Culture Club, Boy George. Una carriera destinata a decollare ma stroncata dalla tragedia che avverrà pochi anni più tardi, nel 2002.











© RIPRODUZIONE RISERVATA