Alex Baroni, ex fidanzato Giorgia e la tragica morte/ “Mi sono trovata a scegliere se sopravvivere oppure no”

Il ricordo di Giorgia su Alex Baroni e al sua drammatica morte

Alex Baroni è stato l’ex compagno di Giorgia. Un rapporto speciale interrotto dalla morte del cantautore scomparso il 13 aprile del 2002 dopo un terribile incidente in moto. Una vita spezzata quella del cantautore che, dopo venticinque giorni di coma, è morto all’età di 35 anni. La morte di Alex Baroni ha scosso tutto il mondo della musica e in particolare la ex fidanzata Giorgia. “Avrei voluto morire anche io con lui. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe.. non mi rassegnavo” – ha detto la cantautrice romana parlando proprio della scomparsa di Baroni.

“È stata una cosa violenta e purtroppo non avevamo finito di dirci le cose. Non bisogna mai rimandare il “ti voglio bene” – ha detto Giorgia che durante una intervista rilasciata a Rai3 ha confessato – “uno dei momenti più difficili della mia vita. Per molti anni ho fatto fatica a formulare delle frasi di senso compiuto rispetto ad Alex. Una parte della mia vita dove mi sono trovata a scegliere se sopravvivere oppure no. In realtà è stato uno dei momenti più difficili, molte persone hanno sofferto la sua morte, la famiglia, gli amici il pubblico”.

Giorgia: “Parole dette male non parla di Alex Baroni”

La morte di Alex Baroni ha stravolto la vita di Giorgia. “Davo un po’ i numeri in quegli anni. Il mio manager mi aveva convinto a non smettere di lavorare” – ha raccontato l’artista romana che nel 2023 è tornata in gara al Festival di Sanremo con il brano “Parole dette male”. Un brano intimo che però non è dedicata all’ex compagno come ha rivelato a Luca Dondoni de La Stampa: “sinceramente no, non è nata così, se lo dicessi mentirei. Quando la canzone mi è arrivata ho pensato che fosse bella da cantare, e il tema della perdita e della mancanza, al di là di Alex, purtroppo in questi ultimi anni l’ho sperimentato più volte”.

Dopo la morte di Alex Baroni, Giorgia dal 2004 è legata al cantautore, coreografo, musicista e ballerino Emanuel Lo da cui è nato il figlio Samuel.











