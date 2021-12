Alex Belli a Davide “Potevo innamorarmi anche di te!”/ “C’è connessione artistica…”

L’amicizia tra Alex Belli e Davide Silvestri ha incontrato momenti di alti e bassi ma i due Vipponi, nelle ultime ore, si sono lasciati andare a confidenze molto intime su tematiche delicate, quali i sentimenti. I due hanno deciso di fare due chiacchiere da soli in zona piscina soffermandosi in particolare sul rapporto che in questi mesi è nato tra l’ex attore di CentoVetrine e Soleil Sorge e sulla percezione che questo potrebbe avere avuto da parte della moglie Delia Duran. La posizione di Davide appare del tutto differente rispetto a quella dell’amico, al punto da sostenere: “Secondo me una cosa anche mentale è tradimento, per come ragiono io”.

Davide ha voluto saperne di più rispetto alla frase pronunciata da Alex Belli a Soleil quando le ha detto di essere innamorato di lei: “E’ una definizione d’amore molto più alta, è difficile da capire perché è un amore tra uomo e donna che va oltre, che non è…”. Tuttavia Davide non è riuscito a comprenderne il significato pienamente. “Io per Sole, quando ho iniziato a vedere il suo lato dolce, la bambina che c’è in lei, quella roba lì mi ha fatto impazzire ed ho iniziato a vederla sotto un altro occhio”.

Alex Belli ha proseguito la sua conversazione con Davide Silvestri ed ha spiegato la sua visione: “La connessione artistica che ho con te è anche più alta rispetto a quella che ho con Sole. Ci troviamo in una lunghezza d’onda molto alta, lo abbiamo sempre detto…”, ha confidato. Tornando a parlare nuovamente di Soleil si è spinto oltre asserendo di essere riuscito con lei ad instaurare qualcosa di “strano” e “particolare”. Però ha precisato: “Io l’ho lasciata fluire perchè è il mio dono, io nella vita non blocco mai le sensazioni”.

La visione di tradimento di Davide si distanzia molto da quella di Alex, che ha poi aggiunto: “Tu immagina che questa cosa qua potevo averla anche con te. Potevo alzare la posta e avercela con te. Nessuno ci avrebbe detto niente. Mi potevo innamorare anche di te, e allora?”. I due si sono poi stretti in un abbraccio mentre Belli continuava a domandargli se abbia davvero compreso il suo discorso: “Ho capito che sei un pazzo furioso”, ha replicato Davide ironicamente dopo averlo tranquillizzato sul fatto di non averlo mai giudicato.



