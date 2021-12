Alex Belli: “A Delia piace Soleil”/ “Capirà tutto, è una apertissima. Non è una…”

Alex Belli torna a parlare di Delia Duran e lo fa con Giacomo Urtis. L’attore continua ad avere tanti dubbi non solo sul rapporto con la moglie, ma anche su quello con Soleil Sorge da cui non riesce ad allontanarsi. Durante una lunga conversazione con il chirurgo plastico il cui ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha portato tanta energia, ha svelato quella che potrebbe essere la reazione di Delia Duran al suo rapporto con Soleil Sorge.

“Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino”, ha spiegato Belli. Urtis ha così indagato sui motivi che avrebbero spinto Delia ad arrabbiarsi e a cercare più volte il confronto e la risposta di Alex è stata. “Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata. […] Hai visto quando hanno detto che siamo un trio io te e Soleil?”, ha ammesso.

Alex Belli tra Delia Duran e Soleil Sorge: le dichiarazioni a sorpresa

Alex Belli pur non avendo ancora preso una decisione, è sicuro che Delia Duran capirà perfettamente il suo rapporto con Soleil Sorge quando il Grande Fratello Vip 2021 finirà. “Delia capirà tutto, sono convinto di questo. […] Sei matto Giacomo? Se parli di coppie aperte qui la gente ti prende per pazzo. […] Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia? ‘Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà Soleil'”, ha spiegato a Urtis.

“A lei Soleil piace e io lo so. A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi. Tanto per come sono fatto io, Delia e Giacomo, il pubblico generalista non ci capirà mai!”, ha concluso come riporta Biccy.

