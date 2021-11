Alex Belli: “Aspetto Aldo Montano al varco”/ Provocazione choc: “Ho meno da perdere”

Lo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano ha infiammato la casa del Grande Fratello Vip 2021. Il campione olimpico, dopo il faccia a faccia con l’attore, ha ritrovato la calma grazie al supporto delle persone che gli sono più vicine all’interno della casa. Se Montano preferisce non riaprire più l’argomento e ha scelto di trascorrere la veranda giocando con gli altri inquilini e ritagliandosi del tempo in giardino durante il quale ha chiacchierato, divertendosi, con Lulù Selassiè, Francesca Cipriani e Manila Nazzaro, Alex Belli, nella stanza del sole che divide con Soleil Sorge e Davide Silvetri, ha riaperto l’argomento Montano chiedendo a Silvestri di supportarlo nello scontro contro il campione olimpico.

“Lo aspettiamo al varco?“, chiede Belli sorridendo a Silvestri. “Scannatevi, io mi voglio divertire”, risponde Davide che non sembra intenzionato a supportare totalmente l’amico nella lotta contro Montano come ribadisce nel corso del discorso.

Alex Belli, scontro ad oltranza con Aldo Montano: la posizione di Davide Silvestri

Alex Belli sembrerebbe intenzionato a portare avanti la propria posizione nei confronti di Aldo Montano e a non cercare un ulteriore chiarimento. L’attore, durante un discorso con Davide Silvestri, fa intuire di voler andare contro il campione olimpico che considera uno dei personaggi più forti del Grande Fratello vip 2021. “Io ho le spalle abbastanza coperte per affrontare questa cosa qui, però voi mi dovete stare dietro. Anche semplicemente al livello energetico”, afferma Belli cercando la solidarietà di Davide il quale, tuttavia, è pronto a sostenere l’amico nei momenti di svago non volendo partecipare ad ulteriori scontri con Montano.

“Io non ho paura di espormi, non ho paura di giocare e ho molto meno da perdere. Dall’altra parta c’è una persona che io stimo e io non scenderò negli attacchi meschini” – continua Alex sottolineando la differenza con Montano – “Lui ha paura di questo gioco, ha paura del suo status”. Davide Silvestri sostiene di non essere stato entusiasta di vedere lo scontro tra Belli e Montano al punto da aver consigliato a quest’ultimo di controllare le sue reazioni. Belli, però, ha un altro pensiero: “Finalmente è arrivato Aldo Montano. Lascia che le persone vengano fuori per quello che sono” conclude. Cliccate qui per vedere il video.



