Alex Belli bacio hot a Delia Duran/ Regia Gf Vip “usa” Cipriani per prenderli in giro

Il triangolo del Grande fratello vip in corso non smette di fari discutere, soprattutto dal momento che Alex Belli ha fatto rientro nella Casa, riaccendendo la competizione tra le donne che si contendono il suo amore nel gioco: la promessa sposa Delia Duran e la “terza incomoda” Soleil Sorge. In questi giorni segnati dalla festività dell’amore destano in particolare clamore alcune inquadrature della regia del reality Mediaset, che immortalano i promessi sposi in alcune effusioni , dove tra loro spunta un un nuovo terzo incomodo, del tutto inaspettato. Si tratta di un oggetto curioso che lascia poco spazio all’immaginazione degli utenti. E nel web c’è chi è ora pronto a scommettere che, nella produzione del Grande fratello, ci sia chi provi gusto a “prendere in giro” la coppia vip.

Alex Belli litiga con la regia del GF Vip/ "Non voglio stare in mezzo..."

Gf vip, Alex Belli e Delia Duran: la passione è alle stelle

Le due superstar del Gf vip 6 in corso, Delia Duran e Alex Belli, sembrano ora più che mai intenzionati a fare progetti importanti per il futuro, con l’attore che confida alla promessa sposa di voler mettere su famiglia con lei. Ma non solo a parole, anche a fatti Alex sembra fare sul serio con Delia, tant’è che la passione tra i promessi sposi sale alle stelle in questi giorni. Tra le inquadrature memorabili del mese di febbraio (in cui ricorre la festa di San Valentino, ndr), Alex e Delia sono ora virali sui social con una serie di baci alla francese che si scambiano su un letto della Casa. “Fai vedere la linguetta?”, dice Alex a Delia, parlandole in intimità e i toni tra loro diventano sempre più focosi. “Dammi una bella impanatina”, aggiunge Alex, riferendosi alla lingua venezuelana. Nel frattempo, la regia registra meticolosamente ogni minimo dettaglio del momento di passione.

Arianna David: “Bacio Soleil-Delia già programmato?”/ “Succederà dell'altro fra i 3”

Al pubblico non sfugge un’inquadratura del Gf vip 6: il sospetto

Lo scambio di effusioni tra Alex Belli e Delia Duran registra al momento un notevole numero di interazioni social e c’è chi nel web, tra le annesse reazioni, è pronto a scommettere che in regia al Gf vip 6 ci sia qualche regista che provi gusto a prendere in giro i “promessi sposi”. Il motivo? Nell’inquadratura diventata virale, non passa inosservato un cuscino della Casa stilizzato con un viso incupito e in lacrime di Francesca Cipriani, ormai ex gieffina vip, subito dopo le immagini delle effusioni tra i promessi sposi. Possibile che sia solo una coincidenza? Eppure per il web il cuscino della Cipriani vuole essere una presa in giro, una sorta di risposta sarcastica alla passione tra Alex e Delia da parte dei registi del gioco dei vipponi. Non a caso, via Twitter il commento di un utente aggregante esclama: “Fatemi conoscere la persona che è in regia in questo momento Cipriani”.

“Alex Belli uomo pavone”/ Anna Vagli: “Bacio Delia-Solei? Niente di saffico ma...”

FATEMI CONOSCERE LA PERSONA CHE STA IN REGIA IN QUESTO MOMENTO#gfvip pic.twitter.com/TLwQDXIaXp — 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 🌻 (@mrsincoerenza) February 19, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA