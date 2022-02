“Alex Belli uomo pavone”/ Anna Vagli: “Bacio Delia-Solei? Niente di saffico ma…”

La dottoressa e criminologa Anna Vagli, è stata chiamata in causa dal programma di Canale 5, Mattino 5, per analizzare il comportamento di Alex Belli, protagonista assoluto del Gf Vip 2021. Vengono mandate in onda due clip, due discorsi che l’attore di Centovetrine ha fatto negli scorsi giorni a Delia Duran e Solil Sorge: “Alex Belli è quello che in gergo tecnico viene definito uomo pavone – spiega Anna Vagli – tende a collezionare donne ma soprattutto a non lasciarne mai nessuna, ha creato un harem virtuale all’interno della casa. Lui cosa fa? Se vi rendete conto abbraccia sia Soleil che Delia, un abbraccio non ricambiato, e lui le tira ancora più a se”.

Poi ha continuato: “Esprime una posizione di superiorità ma se apparentemente prova a focalizzare l’attenzione sull’altra persona in realtà la concentra su se stesso. Poi utilizza il braccio e non chiede mai scusa, si limite a dire basta, e da buon narcisista non è in grado di potersi permettere di dire basta. L’unica opinione che conta è la sua e non intende ascoltare altro e questo messaggio lo manda anche attraverso il contatto visivo, fissa le due donne dritte negli occhi, per inculcare loro che l’unico parere che conta è la sua”.

ANNA VAGLI SU ALEX BELLI E IL TRIANGOLO CON DELIA E SOLEIL: “VI SPIEGO IL BACIO”

Quindi in definitiva, stando ad Anna Vagli, Alex Belli utilizza una doppia tattica: “Lui rafforza il potere delle parole con frasi plateali nonchè il contatto visivo”, appunto il guardare dritto negli occhi le sue interlocutrici.

Anna Vagli è stata interpellata anche sul famoso bacio hot fra Delia Duran e Soleil Sorge, in occasione di un recente party nella casa più spiata d’Italia: “E’ un gesto tutt’altro che saffico, è un gesto di Delia, che è l’anello debole del triangolo. Vuole cercare di compiacere Alex Belli, è un gesto talmente teatrale che lo fa appunto per quello. Chi ne esce rafforzato è proprio Alex Belli, lui capisce che le due donne con questo bacio sono disposte a tutte pur di soddisfarlo”.

