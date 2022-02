Soleil Sorge, zia vs Alex e Delia “avvoltoi assetati”/ Mamma attacca Belli “Basta!”

Fa discutere molto l’opinione dell’occhio pubblico, in queste ore, il nuovo party a tema al Grande fratello vip per il momento in cui sembra sfiorarsi un “ménage à trois” tra i protagonisti del triangolo amoroso formato da Alex Belli, la promessa sposa Delia Duran e l’amica intima Soleil Sorge. Il motivo?

Molti telespettatori, in primis i fan dell’italo-americana, si dicono preoccupati per Soleil in una serie di interventi, che non troppo velatamente gridano alla manipolazione ai danni di lei da parte di Alex e Delia e al terrorismo mediatico sempre su Soleil, in riferimento alle critiche generali che quest’ultima riceve in quanto ritenuta “terza incomoda” tra i promessi sposi. E la polemica si infiamma con le annesse reazioni di chi, invece, accusa Soleil di essere complice del discusso triangolo.

Soleil Sorge in difficoltà tra Alex Belli e Delia Duran, al GF Vip

Il Wild Party che si registra in queste ore al Grande Fratello Vip 6 potrebbe molto presto rivelarsi un coming out per Alex Belli e Delia Duran di coppia aperta, dal momento che segna il tentativo dell’attore di un abbraccio esteso alla promessa sposa e al contempo anche all’amica intima, rispettivamente Delia Duran e Soleil Sorge.

Immagini quest’ultime che sono virali in rete e che immortalano una Soleil palesarsi visibilmente in difficoltà, tanto che l’ex Uomini e donne ad un certo punto si defila dall’abbraccio circolare di Alex e lui le sbotta contro: “Il problema è che tu hai alzato un muro contro di me!”. Insomma, Alex sembra intento a conquistarsi l’amore di entrambe le primedonne della Casa. E la difficoltà che ora vive Soleil fa preoccupare non solo i fan, ma anche la famiglia e lo staff dell’italo-americana.

Gf vip, intervengono la famiglia, i fan e lo staff di Soleil Sorge

Non a caso, a corredo di un video che immortala l’evidente momento difficile di Soleil Sorge riscontrato al Wild Party, divisa tra i due fuochi Alex Belli e Delia Duran, la madre dell’italo-americana Wendy Kay lancia un secco appello all’attore: “Basta!”. E non solo, perché la zia di Soleil, Daniela Sorge, poi, aumenta il carico, contro l’attore, la promessa sposa e i detrattori dell’ex Uomini e donne, con un suo messaggio pubblico diramato a mezzo social: “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati”. E anche lo staff della Sorge interviene in rete, accogliendo le preoccupazioni dei fan della bionda gieffina: “Abbiamo trovato oltre 1000 messaggi di persone “preoccupate” per alcuni accadimenti di stanotte nel #gfvip quindi, impreparati, abbiamo preso tempo con questo tweet”.

Nel frattempo, si infiamma la polemica social avviata dai sostenitori di Soleil, i quali credono che quest’ultima sia vittima di manipolazione al GF Vip. C’è chi, dall’altra parte, replica -tra gli utenti- alle mobilitazioni di massa in corso contro il reality e di supporto per Soleil, accusando quest’ultima di finzione in tv: “Una preghiera per i fan di Soleil che hanno passato mesi, compreso queste ultime ore, a dipingerla come una povera vittima dei due commedianti. Perché lei non voleva far parte di questi patetici teatrini, nooo”.



