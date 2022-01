Alex Belli, dedica a Soleil Sorge: “Sono con te”/ Delia Duran: “Quando è troppo è troppo”

Pur avendo lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021 ormai da un mese, Alex Belli continua ad esserne protagonista. Nell’ultima puntata in onda ha avuto un duro scontro con Alessandro Basciano in seguito al quale Sophie Codegoni ha avuto una durissima reazione. Nelle scorse ore, invece, con un post pubblicato su Twitter ha voluto esprimere la propria vicinanza a Soleil Sorge, la persona con cui ha condiviso tutto nella casa di Cinecittà. Per Soleil, così come per molti concorrenti, non sono ore facili. Il durissimo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè ha lasciato il segno. Dopo aver difeso la Ricciarelli ed essersi scontrata a sua volta con Lulù, Soleil ha avuto un momento di sconforto.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è così allontanata dagli altri concorrenti rifugiandosi nella propria stanza dove si è lasciata andare alle lacrime prima di nascondersi sotto le coperte. Di fronte al crollo di Soleil, Alex Belli, seppur lontano fisicamente, le ha voluto esprimere tutto il proprio sostegno.

La dedica di Alex Belli a Soleil Sorge

Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad essere vicini nonostante non stiano più condividendo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2021. L’attore, così, su Twitter, ha scritto delle parole di sostegno per l’influencer: “Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!“, sono le parole che accompagnano una foto in cui Alex e Soleil sono insieme.

Come reagirà Delia Duran di fronte alla nuova dedica del marito alla Sorge? Su Instagram, la Duran ha pubblicato una storia con cui potrebbe aver espresso il proprio stato d’animo in questo momento: “Quando è troppo è troppo”, ha scritto la modella. Le sue parole di riferiranno alla dedica di Alex a Soleil? Difficile rispondere a tale domanda.





