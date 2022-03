Alex Belli “dimentica” Soleil Sorge: messaggio per Delia Duran/ “Amore indissolubile”

Alex Belli e la dichiarazione d’amore per Delia Duran

Manca sempre meno alla finale del Grande fratello vip in corso (prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5), e, intanto, c’è chi tra i telespettatori si chiede che ne sia stato di Alex Belli, dal momento che l’ex gieffino non figura più nel parterre degli ospiti invitati all’occorrenza nello studio del reality, come emerso nelle ultime dirette, di cui la nuova trasmessa tra il 3 e il 4 marzo 2022 su Canale 5. Ma a rompere il silenzio rispetto a quello che sembra essere un addio alla tv da parte dell’attore, mentre nel gioco della Casa tra gli altri concorrenti è in corsa per la vittoria la prima finalista e promessa sposa di lui, Delia Duran, ci pensa il diretto interessato.

Katarina Raniakova "Non ho lasciato Alex Belli per i tradimenti"/ "È finita quando…"

A corredo di un video che immortala la linea del tempo registrata da Delia nella Casa – che ripercorre gli highlights vissuti dalla venezuelana, tra l’assenza del madre e l’annesso disagio economico in famiglia, l’amore per la madre, i soprusi subiti dall’ex compagno, la rinascita e il successo raggiunti con Alex, l’attore quindi riporta un messaggio pubblico, condiviso con il web, che sembra essere l’ennesima dichiarazione d’amore destinata alla modella.

Antonio Medugno vs Alex Belli, Gf Vip/ "Delia Duran? Tua donna quando ti fa comodo…"

Il messaggio di Alex Belli per Delia Duran extra Gf vip 6

Tra le righe del suo messaggio destinato a Delia Duran, quindi Alex Belli (a cui Antonio Medugno ha sferrato un nuovo attacco, ndr) scrive testualmente, lasciando intendere che il loro sia “un amore indissolubile”: “Abbiamo lottato tanto per la nostra Vita, per il nostro Amore, nella complessità di quello che siamo!! Tutto questo lungo percorso è stato l’ennesima prova per Noi!! Ma l’amore INDISSOLUBILE è più forte di tutto. #alexbelli ♾ #deliaduran #gfvip”. Parole quest’ultime che sembrano testimoniare la possibile scelta definitiva dell’attore – a chiusura del triangolo del Gf vip 6 formato tra i promessi sposi e Soleil Sorge – di dimenticare per sempre la gieffina italo-americana e di tornare a vivere l’amore in coppia fissa con la venezuelana. Ma sarà proprio così? Nel frattempo, Soleil e Delia sono indicate dai bookmaker nella Top 5 dei gieffini favoriti alla vittoria del Gf vip 6 in corso. Chissà, quindi, chi sarà alla fine a trionfare nel reality dei vipponi.

CARLO DOMINGO CHI È FIDANZATO SOLEIL SORGE/ "È a Milano, aspetta che esca dal Gf Vip"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)





© RIPRODUZIONE RISERVATA