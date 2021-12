Alex Belli “Non ho tradito Delia Duran con Soleil”/ Biagio lo bacchetta “Vanno rispettate”

Alex Belli continua a far parlare di sé per la situazione che si è creata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attore in queste ultime ore si è lasciato andare ad un piccolo sfogo con l’amico Biagio D’Anelli, giustificando i suoi comportamenti ravvicinati con Soleil Sorge. Da settimane infatti viene accusato di tradire la moglie Delia Duran, la quale stanca di assistere alle immagini in cui si vede il marito che si scambia effusioni d’amore con la modella, pare abbia deciso, in questi ultimi giorni, di allontanarsi dai social.

Il gieffino intanto non vuole assolutamente vestire i panni dell’adultero e davanti le telecamere, durante una chiacchierata con l’ex organizzatore di eventi pugliese, entrato da poco nella casa più spiata d’Italia, spiega la sua posizione, diversa a suo dire, da come appare. Il volto noto di Centovetrine mette in chiaro che tra lui e Delia esiste una sorta di patto, che poi è anche la scintilla che alimenta il loro amore. Alex Belli infatti ribadisce che lui non sta tradendo la moglie perché lei lo ha accettato così, ”con tutto il pacchetto”, sottolinea a sua volta Biagio D’Anelli. “Siccome anche io in passato ho tradito, in questo momento non ho questa cosa perché..in verità non sto tradendo proprio niente.” Esordisce il gieffino nei confronti del suo interlocutore.

Alex Belli si giustifica “Delia mi ha accettato così come sono”

Alex Belli prosegue nel suo discorso aggiungendo: “Per la prima volta nella mia vita ho messo a nudo con Delia tutto quello che sono: ‘amore mio mi accetti così come sono?’ E sai cosa è successo?– chiede all’amico – “E’ ‘successo che lei fa: ‘Si, e questa sono io’. E’ una donna che mi ha accettato per quello che io sono e non ho dovuto fare qualcosa per adattarmi.” La roba che mi ha fatto impazzire è che non solo che mi ha accettato per quello che sono ma è che lei ne fa parte, ne è parte integrante.“ Fa sapere Belli.

Le immagini che arrivano ai telespettatori parlano di una forte attrazione e complicità tra l’attore e Soleil Sorge. Recentemente sono stati ripresi mentre si rifugiavano sotto le coperte nella stanza del sole, dove dorme anche Davide Silvestri. L’attore ha anche pensato di lasciare la casa per salvare il suo matrimonio, cambiando idea poco dopo. Biagio D’Anelli dopo aver ascoltato le parole dell’amico arriva ad una sola conclusione: “L’unica cosa che ti dico è abbi, ma so che ce l’hai, l’accortezza che – indipendentemente da qualsiasi cosa farai, giustamente Delia va trattata in un modo, Soleil in un altro – devono avere una cosa in comune, il rispetto perché sono due donne.”



