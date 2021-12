Miriana Trevisan: “Soleil Sorge malata di mente”/ “Me ne dice di ogni ed io…”

Miriana Trevisan e Soleil Sorge non riescono a trovare un pundo d’incontro. L’influencer e la showgirl si ignorano nella casa del Grande Fratello Vip 2021 rivolgendosi la parola solo per lanciarsi frecciatine e discutere. Nelle scorse ore, Miriana si è lasciata andare ad uno sfogo amaro nei confronti di Soleil. A raccogliere le parole della Trevisan è stata Sophie Codegoni che, a sua volta, ha discusso diverse volte con Soleil.

“Se tu hai di fronte una persona che mente sui fatti… ma è una cattiva, falsa. Come ti puoi difendere? Devi purtroppo aggiustare la questione sul mentire. La cosa brutta è la forma di bullismo perché tu immetti nella gente un’idea, il dubbio… ed è terribile questa cosa. Più di essere trasparenti con il pubblico e dare il nostro massimo non possiamo fare”, ha dichiarato Miriana.

Miriana Trevisan attacca Soleil Sorge

Dopo aver provato a ricucire un rapporto, Soleil Sorge e Miriana Trevisan sono arrivati alla conclusione di non riuscire a trovare un punto d’incontro. Nel suo sfogo con Sophie Codegoni, Miriana si è lasciata andare a dichiarazioni forti nei confronti della Sorge che, attualmente, pare andare d’accordo con la maggior parte dei concorrenti.

“A me ne dice di ogni ed io le rispondo. Me ne dice tante… Non capisco quel “tutto”. Quando senti l’odio dopo un po’ ti stanchi. L’odio gratuito. L’odio sai da dove viene? Dalla paura di una persona. Se tu hai paura di me e non sei sana di mente mi odi“, ha aggiunto Miriana come riporta il portale Ultime Notizie Flash.

