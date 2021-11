Alex Belli piange dopo lite con Aldo Montano/ Video Gf Vip “Prendere uno schiaffo…”

La lite furiosa tra Alex Belli e Aldo Montano ha avuto degli strascichi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. L’attore, che ha mantenuto la calma quando l’ex schermidore l’aveva persa quasi del tutto, si è lasciato andare nelle ultime ore ad uno sfogo. Le parole di Aldo Montano, ma soprattutto i toni usati nello scontro, lo hanno ferito. “Svegliarmi e prendere uno schiaffone da parte di un amico… capisci che non è facile?“, ha detto in lacrime Alex Belli in giardino. L’attore aveva avuto modo di confrontarsi anche con Gianmaria Antinolfi in merito alla lite con Aldo Montano.

In primis si sono chiariti loro: “Se mi è scappato, non lo penso e tu lo sai, non penso che tu sia un coglio*e, anzi penso l’esatto contrario“. Poi è tornato sulla lite di questa mattina: “Ero tranquillissimo. Gli ho chiesto come stava e se era tutto apposto e lui ha risposto ‘a posto un ca**o’ e bam bam, spintoni e robe… Ero seduto, capisci? Mai avrei voluto che Aldo arrivasse a quella roba lì. Se mi è scappata quella roba lì mi dispiace, ti chiedo scusa, non è quello che penso“.

Alex Belli dopo lite con Aldo Montano “Strattonato su una sedia”

Gianmaria Antinolfi allora ha voluto precisare ad Alex Belli di non aver voluto lui causare la lite con Aldo Montano. “Non pensare che ti abbia voluto far litigare con lui“. Il riferimento è al fatto che Alex riteneva che fosse stato Gianmaria, in qualche modo, a far credere ad Aldo che sparlasse di lui, motivo per cui ha fatto quel confessionale che ha infastidito l’ex schermidore al punto tale da scontrarsi direttamente con l’amico. Ma per l’attore era già tutto chiaro: “È stato un malinteso e lo avevamo chiarito, io avevo capito una roba, avevo pensato che mi avevi fatto un segno con gli occhi in un modo, tu mi hai detto che non è così e basta, passo e chiudo, andiamo a capo“.

La tensione si è al momento placata al Grande Fratello Vip 2021, ma potrebbe essere una calma apparante quella che è calata nella Casa. Di sicuro, c’è in Alex Belli una profonda delusione per una lite che poteva essere evitata: “Dove ci porta tutta sta roba qua? A farmi strattonare su una sedia? Quella roba lì… lo sai che io posso essere duro, giocoso, sarcastico, quello che vuoi… ma io in quel piano lì non arrivo “, ha confidato l’attore a Gianmaria Antinolfi.

