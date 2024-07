Alex e Vittoria si sono lasciati a Temptation Island 2024: falò di confronto tra accuse e scontri

Il falò di confronto tra Alex e Vittoria a Temptation Island 2024 ha un finale scontato: i due lasciano il programma separati. A richiederlo è stato Alex, dopo aver visto le immagini piccanti della fidanzata col single Simone. Una volta faccia a faccia, Alex parte subito con l’accusarla: “Io stasera ho preso questa decisione perché siamo venuti qua, abbiamo iniziato un percorso per delle motivazioni. Quindi queste motivazioni, a quanto ho visto, sono venute meno”.

Alex è un fiume in piena e accusa la fidanzata Vittoria di avergli mancato di rispetto: “Dal momento che io sono stato accusato di mancanza di inclusione, attenzioni e sicurezze, e allo stesso modo io, visto che ho un’età matura, volevo capire se lei potesse essere la donna della mia vita. Forse la persona sbagliata non ero io, visto che c’è stata la dimostrazione che tutto quello che non volevo facessi qui dentro lo hai fatto tu.”

Vittoria replica alle accuse di Alex a Temptation Island 2024 e torna da Simone

Vittoria però replica a tono alle accuse del fidanzato Alex a Temptation Island 2024, dicendo che chi ha mancato di rispetto alla loro storia sin dall’inizio del percorso è stato lui: “È tutto falso. – tuona – Questo percorso doveva essere la conferma che tu ci tenessi a me, invece dal primo giorno hai iniziato a parlar male di me, che non avevi stima di me. È stata una pugnalata. Poi ti sei subito buttato addosso ad una ragazza, vivendoti la tua storia d’amore.” Così continua: “Sono stata malissimo i primi giorni, poi ho capito che non dovevo stare lì a guardare ma dovevo vivermi il mio percorso. Il mio sentimento per te è andato morendo, perché mi hai delusa per la centesima volta.” Il finale è inevitabile: Alex lascia da solo Temptation Island 2024, Vittoria conferma la stessa scelta e corre poi tra le braccia del single Simone, con il quale lascia il programma.