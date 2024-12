Come abbiamo appreso nelle ultime settimane, Alfonso D’Apice del Grande Fratello ha perso il papà quando ancora era piccolo. A soli 10 anni è rimasto orfano di padre, e da allora la sua vita è completamente cambiata. Il primo a cui ha rivelato la sua storia di vita è stato Javier Martinez, concorrente con cui ha legato molto all’interno del reality. A lui ha spiegato come il padre sia morto in un incidente proprio la notte di Capodanno, un anniversario triste che gli ha causato tanta sofferenza.

Durante la sua permanenza al Grande Fratello, Alfonso D’Apice si è anche confidato con Shaila Gatta con le lacrime agli occhi, raccontandole di aver perso il suo adorato papà quando aveva solo 12 anni. E non solo, dopo pochissimo tempo ha perso anche il nonno, al quale era molto legato. Da quel giorno è stato lo zio a fargli da padre, anche se era un uomo apparentemente duro. Dopo il tragico evento, Alfonso D’Apice ha avuto un cambio radicale personale, ponendosi come obiettivo quello di crearsi da solo un lavoro. E ci è riuscito.

Alfonso D’Apice del Grande Fratello 2024, dal bacio con Zeudi Di Palma alla triste notte di Capodanno

Alfonso D’Apice del Grande Fratello 2024 ha raccontato quanto la presenza del padre sia ancora estremamente viva in lui, sottolineando che spesso il rischio è quello di dimenticare le persone scomparse. Lui invece sente che il padre è ancora presente in tutte le azioni quotidiane della sua vita. Di recente, Alfonso, ex di Federica Petagna, si è lasciato andare in un lungo bacio con Zeudi Di Palma, ex Miss Italia che nelle ultime settimane sta facendo molto parlare di sè per via della sua “cotta” con Helena Prestes. Il pubblico ha dunque iniziato a seguire con interesse la coppia, anche se secondo il racconto della Miss non sussisterebbe alcun sentimento.

Zeudi Di Palma ha infatti precisato che il bacio con Alfonso D’Apice non ha significato nulla, e che lo ha dato solo perchè “gli ha fatto tenerezza”. Parole che chiaramente il concorrente napoletano non conosce. Intanto questo Capodanno nella casa del Grande Fratello non sarà facile per Alfonso D’Apice, che ricorderà inevitabilmente la tremenda perdita avvenuta 14 anni fa quando era solo un ragazzino. Fortunatamente, oggi ha accanto la sua mamma che lo segue e lo sostiene in questo percorso su Canale 5.