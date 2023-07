Alfonso Signorini: “Barbara D’Urso? C’è chi sogna Un ‘caffeuccio’ a Ballando”/ “Sugli opinionisti…”

Alfonso Signorini e la simpatica analisi sul “telemarcato” con tanto di frecciatina

Con il caldo che avanza e l’estate che incombe, è tempo per i vertici televisivi di lavorare a quella che sarà la forma dei nuovi palinsesti che partiranno dal mese di settembre. Siamo nel pieno di quello che può essere definito “telemercato”; un calderone dove finiscono nomi di ogni tipo, qualcuno per restarci ed altri per essere assorbiti dall’olio delle indiscrezioni infondate. Proprio su questo flusso poderoso di voci e rumors relativi al piccolo schermo si è espresso anche Alfonso Signorini in un recente contributo offerto dal settimanale Chi.

Nikita Pelizon proposta a Signorini per GF Vip 8, opinionista o conduttrice?/ "Se lui mi vuole, io ci sono"

Alfonso Signorini – confermato alla conduzione del prossimo GF Vip ( e NIP) – è partito proprio da quella che sarà la forma della nuova edizione del reality. Nello specifico – come riporta Biccy – il conduttore si è pronunciato sulla questione dei nuovi opinionisti in studio senza dimenticare una stoccata piuttosto enigmatica. “La gente si fa prendere la mano e non distingue più la finzione dalla realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la fanta-tv esiste… Emanuele Filiberto e Katia Ricciarelli, loro malgrado, animano pure il telemercato degli opinionisti. C’è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia mai proposto di rimanerci”.

Kenta Suzuki e Shinhai Ventura concorrenti al Grande Fratello Vip 8?/ "Contattati per il reality": chi sono

Alfonso Signorini, quanti interrogativi su Barbara D’Urso: “Ogni ora spunta un nome nuovo…”

Proseguendo nel suo discorso sulle nuove dinamiche televisive, al netto di rumor e indiscrezioni, Alfonso Signorini – sempre su Chi, come riporta Biccy – non poteva che pronunciarsi sulla clamorosa separazione tra Barbara D’Urso e Pomeriggio 5. “ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle…“.

Signorini sul Grande Fratello Vip 8: "Edizione breve, con veri Vip e Nip"/ E svela il primo provino fatto…

Alfonso Signorini, nel parlare del presente e possibile futuro di Barbara D’Urso, lancia dunque un’antifona per nulla banale. Chissà che la conduttrice non possa realmente approdare in Rai e magari cimentandosi con il talent Ballando con le stelle. Il conduttore ha poi ironicamente aggiunto: “Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti. Sai che noia…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA