Shakira e Gerard Piquè, retroscena choc sulla rottura/ “Erano una coppia aperta da 3 anni…”

Shakira, dai tradimenti di Piquè appresi “grazie” ai media al nuovo retroscena

Sono effettivamente trascorsi mesi dalla burrascosa rottura tra Shakira e Gerard Piquè, eppure ancora oggi emergono retroscena e rumor sul rapporto che avrebbero poi portato alla definitiva separazione. Dalle accuse di tradimento, ai dissing a colpi di sette note, fino alle ultime dichiarazioni della cantante. La star del pop aveva infatti raccontato di aver appreso i tradimenti dell’ex calciatore tramite i media spagnoli e soprattutto durante un periodo molto duro condizionato dallo stato di salute del padre.

Shakira choc: "Ho scoperto i tradimenti di Piquè dalla stampa"/ "Mio padre in terapia intensiva…"

Le ultime notizie – come riporta Biccy – riportano invece in auge un’indiscrezione del passato sulla natura del rapporto burrascoso tra Shakira e Gerard Piquè ancor prima della separazione. Nello specifico, Josè Antonio Avilès – noto giornalista spagnolo – avrebbe rilanciato un retroscena di cui lui stesso si era fatto portavoce mesi prima. Questa volta però, afferma di avere fonti ancora più certe ad avvalorare la tesi. “Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta. E questa cosa l’ho saputa da fonti certe e vicinissime a Piqué”.

Shakira attacca Piquè in tribunale/ "Era un bambinone scatenato, pazzo"

Shakira e Gerard Piquè, lo scoop sulla coppia aperta: “Tra loro c’era un accordo…”

Stando dunque a quanto dichiarato da Josè Antonio Avilès – come riporta Biccy – le ruggini tra Shakira e Piquè sarebbero effettivamente iniziate già 3 anni fa. Da quella crisi i due ne uscirono optando per una coppia aperta, chiaro presagio di quello che poi è accaduto mesi fa con la burrascosa rottura. Come anticipato, il suddetto scoop lanciato dal noto giornalista spagnolo è stato rilanciato negli ultimi giorni con tanto di conferme ulteriori oltre che attendibili.

“Confermo quello che avevo già detto. Tra loro c’era un accordo dove ‘tu fai quello che vuoi e io faccio quello che voglio’, ma di fronte ai media siamo ancora una coppia. L’entourage del calciatore è rimasto sorpreso dalle nuove dichiarazioni di Shakira. Non si aspettavano le parole della cantante”. Per Josè Antonio Avilès – come riporta Biccy – non vi sono dubbi sul fatto che Shakira e Piquè avessero deciso di diventare una coppia aperta. Inoltre, il giornalista aggiunge i malumori del calciatore e il suo staff rispetto alle ultime dichiarazioni della cantante che, come anticipato, aveva raccontato di aver appreso i tradimenti del suo ex compagno tramite i media.

Lewis Hamilton pizzicato con la sua ex, è già finita con Shakira?/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA