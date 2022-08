Alfonso Signorini choc “Ilary Blasi più inca*ata che triste”/ Ecco cos’è successo…

Alfonso Signorini: Ilary Blasi? “L’ho trovata più inca**ata che triste“

Confessioni a cuore aperto per Alfonso Signorini, che ha affidato alle pagine del suo settimanale Chi le riflessioni di un’estate per lui felice. Il giornalista ha ricaricato le pile in vista dell’atteso ritorno in televisione con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via da metà settembre. Consapevole di essersi lasciato alle spalle un’estate all’insegna delle vacanze, del relax, e degli incontri speciali con gli amici. Come quello con Ilary Blasi, che ha ospitato a casa sua a Cortina per passare un po’ di tempo insieme.

Francesco Totti e Ilary Blasi, "a settembre previsto incontro tra avvocati"/ La rivelazione di Roberto Alessi

La conduttrice Mediaset, reduce dalla separazione ufficiale con Francesco Totti, è ormai al centro del gossip da settimane. E a parlare del suo effettivo umore è proprio il giornalista, nel corso della lettera aperta ai lettori di Chi. “Penso anche alle risate fatte sempre a casa mia con Ilary Blasi, che ho trovato più inca**ata che triste per le sue ben note vicende sentimentali“: così Alfonso Signorini ha commentato i sentimenti che attualmente pervadono la conduttrice. Rabbia, più che dispiacere, per come sono andate le cose con l’ex calciatore…

Alex Nuccetelli, "Francesco Totti parlerà a breve"/ La confessione a Roberto Alessi:"Successo qualcosa che.."

Francesco Totti e Ilary Blasi: vacanze a distanza dopo la rottura ufficiale

Stretti nella morsa del gossip, Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a far parlare di sé ora che stanno conducendo vite separate. La conduttrice Mediaset, in attesa del ritorno in tv, si sta godendo le vacanze in giro per l’Italia, e non solo: in questi ultimi giorni ha infatti preso il volo atterrando in Croazia, per qualche giorno di relax insieme alla figlia Isabel. Anche Francesco Totti è nel pieno delle vacanze estive, sebbene stia rinunciando a condividerle sui social per preservare la presunta storia d’amore con Noemi Bocchi, sua possibile nuova fiamma.

Francesco Totti dopo gli incontri clandestini sullo yacht con Noemi va sotto casa di lei/ Intanto Ilary...

D’altronde la frequentazione tra i due sta procedendo a gonfie vele, come confermerebbero gli ultimi avvistamenti di Chi: lui sotto casa della Bocchi, nei pressi di San Felice Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia. Per loro è ancora tempo di conservare l’amore nel segreto, lontano da occhi indiscreti, per poi uscire allo scoperto sui social una volta che la situazione legale tra l’ex Capitano della Roma e Ilary Blasi si sarà risolta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA