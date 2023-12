Alfonso Signorini, frecciatina a Greta Rossetti al Grande Fratello 2023: “Ci credo poco!”/ “C’è gente che…”

Alfonso Signorini stuzzica Greta Rossetti: “Io ci credo poco a questa cosa!“

L’ingresso a sorpresa di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023, nella puntata andata in onda ieri sera, ha portato ad un nuovo confronto con Greta Rossetti. La ragazza negli scorsi giorni è tornata a parlare della fine del loro amore che, a suo dire, è stata influenzata dall’eccessiva esposizione mediatica. Alfonso Signorini, a tal proposito, le ha rivolto una domanda diretta: “I social hanno influenzato il vostro equilibrio di coppia?“. L’ex tentatrice si è detta convintissima di questo: “Sì, abbiamo sbagliato tantissimo, ci siamo esposti troppo“.

Il conduttore, a quel punto, ha stuzzicato la concorrente domandandole: “Tu sei pronta a non fare più una cosa del genere?“. Lei confermando ha ammesso che, se potesse ritornare sui suoi passi, eviterebbe una sovraesposizione della loro storia sui social: “Sì, è la prima cosa che non farò“. A quel punto, inaspettatamente, Signorini ha punzecchiato la gieffina mostrandosi titubante di fronte alla sua risposta: “Io ci credo pochissimo a questa cosa, pensa un po’ te. Perché guardate, c’è gente che per un follower in più venderebbe l’anima“.

A seguire, Alfonso Signorini ha annunciato l’imminente ingresso di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello 2023. Tuttavia, di fronte all’eventualità di un nuovo faccia a faccia con il ragazzo, Greta Rossetti si è mostrata titubante e ha deluso le aspettative del conduttore: “Non ho niente da dirgli“. Signorini, a quel punto, risentito dalla risposta della concorrente, ha sbottato introducendo comunque l’argomento: “Adesso facciamo entrare Mirko: se non hai niente da dirgli, lo facciamo uscire come è entrato“.

Alla fine Brunetti ha fatto il suo ingresso a Cinecittà, confrontandosi con Greta e dando vita ad un confronto ad alta tensione anche con la mamma della ragazza, intervenuta per difenderla.











