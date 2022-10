Alfonso Signorini gaffe con Maltese al tg5:’Cosa fai stasera?’/ ‘Vado a cena con un’amica’, gelo in diretta

Alfonso Signorini fa una gaffe in collegamento con Dario Maltese del TG5 per annunciare la nuova puntata del GF Vip 7. Al termine del telegiornale delle 20:00 di Canale 5, infatti, nella consueta anticipazione della prima serata Alfonso Signorini ha chiesto al conduttore: “Posso farti una domanda?” e, alla risposta affermativa del giornalista, ha chiesto: “Cosa fai stasera?”. E, per tutta risposta, Dario Maltese ha detto che “sarebbe andato a cena con un’amica”. Ma il breve scambio di battute tra i due conduttori non è stato l’unica cosa che hanno notato i telespettatori.

Infatti, di spalle ad Alfonso Signorini erano presenti alcuni concorrenti del Gf Vip 7 – che sono stati eliminati o addirittura squalificati – come ospiti della serata. In particolare, Ginevra Lamborghini, appena squalificata per le note vicende all’interno della Casa più spiata d’Italia, Sara Manfuso, ritiratasi, oltre all’eliminato Giovanni Ciacci. La situazione non è sfuggita ai più attenti ascoltatori che hanno anche commentato il “siparietto” nelle pagine dei social network.

Alfonso Signorini ha chiuso il collegamento dallo studio del GF Vip 7 con il TG5 con la promessa di Dario Maltese di avere un telespettatore in più. “L’ho detto apposta – ha esclamato il giornalista – Ma certo che guarderò il Grande Fratello“. Tuttavia, mentre i due si salutavano, l’inquadratura alle spalle del conduttore del Gf Vip 7 si soffermava su Ginevra Lamborghini e Sara Manfuso, ospiti in studio. Sui social non sono mancati i commenti: “Gli squalificati in studio?”

E altri utenti hanno ricordato ciò che successe in passate edizioni del Grande Fratello. “Infatti la Lamborghini non ci dovrebbe stare, anni fa a Fausto Leali nemmeno il piede gli fu permesso di mettere“, è uno dei commenti più critici nei confronti degli ex concorrenti presenti nello studio. Così scrive un altro utente: “Comunque gli squalificati non devono stare lì! Tutti sono stati male dopo la puntata: ma quando? ma dove?“.











