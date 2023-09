Grande Fratello, Alfonso Signorini presenta la nuova “Casa”/ “Presto si riempirà di storie ed emozioni…”

Grande Fratello, Alfonso Signorini scalpita per la nuova edizione con Cesara Buonamici

Il giorno tanto atteso per milioni di telespettatori è quasi giunto: il prossimo lunedì, 11 settembre, la nuova e rivoluzionaria edizione del Grande Fratello aprirà i battenti. Nuovo regolamento, cast che unisce Vip e Nip, Cesara Buonamici come opinionista unica; l’unica certezza rispetto alle edizioni passate è dunque la conduzione affidata ad Alfonso Signorini che, così come gli appassionati, sicuramente non vedrà l’ora di iniziare questa nuova avventura al timone del reality.

Come ormai risaputo, il “nuovo” Grande Fratello sarà condito da un tendenza lontana dalle derive trash e con un regolamento più stringente dal punto di vista della condotta. A prescindere da quelle che saranno le dinamiche della gara, è arrivato ieri il primo spot pubblicitario – come riporta Biccy – con protagonisti Alfonso Signorini e Cesara Buonamici che hanno presentato al pubblico quello che sarà il nuovo studio e la nuova Casa più spiata d’Italia. “Tutto è pronto nello studio del Grande Fratello” – ha esordito il conduttore – “Adesso state vedendo le prime immagini della nuova casa che presto si riempirà di tante storie e nuove emozioni. Ma soprattutto ho qui con me la mia meravigliosa compagna di viaggio, Cesara Buonamici”.

Dalle prime immagini della Casa del Grande Fratello, è possibile desumere una discreta somiglianza con quella già vista nelle passate edizioni. I consueti colori sgargianti, tanti accessori all’avanguardia e tocchi di stile dispensati in giro per gli ambienti. Divani in quantità industriale, classico confessionale e pareti colorate; tutto sembra essere rimasto al proprio posto dopo l’ultima edizione; le vere novità arriveranno sicuramente quando si alzerà il sipario sui nuovi concorrenti.

Su come si svolgerà la nuova edizione del Grande Fratello sono già numerose le anticipazioni in attesa di conferma; lo stesso Alfonso Signorini, in alcune dichiarazioni recenti, ha anticipato alcune curiosità sul format. “Prima di tutto non sarà un’edizione lunga come le altre; torneremo alla durata classica… Poi vedrete Vip e persone comuni insieme; penso che sarà bello vedere come persone normalissime interagiranno con personaggi molto famosi. Se potrebbero sbocciare storie tra Vip e Nip? Tutto può succedere al Grande Fratello”.

