Alfonso Signorini ha il Covid?/ Lo vedremo in studio al Grande Fratello Vip con la mascherina se…

GF Vip 2022, Alfonso Signorini a rischio Covid dopo il bacio a Pamela Prati

I casi di positività al Grande Fratello Vip 2022 stanno causando un vero e proprio effetto domino e il contagio da Covid-19 tiene banco al reality, dentro e fuori dalla Casa. Tra le mura di Cinecittà sono 4 i concorrenti risultati positivi al tampone: Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti e Attilio Romita oltre alla new entry Luca Onestini. Fuori dalla Casa, invece, il Covid ha messo al tappeto Pamela Prati che ha annunciato sui social di essere stata contagiata. Proprio la sua positività, tuttavia, rischia di costare caro al reality e, in particolare, ad Alfonso Signorini.

Il conduttore ha infatti accolto in studio l’ex showgirl del Bagaglino, eliminata nel corso dell’ultima puntata. E, felice di essere ritornata alla dimensione reale dopo l’esperienza a Cinecittà, ha baciato in bocca prima Marco Bellavia e poi lo stesso Alfonso Signorini. Dopo questo bacio, l’annuncio della positività al Covid-19, e ora anche il giornalista è a rischio contagio. Al momento sembra confermata la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 in onda questa sera e il diretto interessato, fino a questo momento, non ha rilasciato dichiarazioni in merito. L0 vedremo con la mascherina in studio? Per motivi precauzionali potrebbe indossarla questa sera ma tutto dipenderà dal suo stato di salute e dalle direttive Mediaset che saranno adottate. Non resta che attendere le prime anticipazioni ufficiali di oggi pomeriggio al daytime del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2022: Pamela Prati positiva al Covid, focolaio nella Casa

La positività di Pamela Prati potrebbe aver colpito a ruota anche altre persone, oltre a Marco Bellavia ed Alfonso Signorini, presenti nello studio del Grande Fratello Vip 2022. Dopo l’ingresso trionfale e una piccola chiacchierata con il conduttore, la showgirl si è anche avvicinata a Sonia Bruganelli e Orietta Berti per salutarle. A seguire, ha preso il suo posto in studio entrando comunque in contatto con gli altri presenti.

In attesa di scoprire se Alfonso Signorini è positivo o meno al Covid-19 dopo il bacio di Pamela Prati, al Grande Fratello Vip 2022 la situazione resta alquanto delicata. Patrizia, Charlie, Attilio e Luca Onestini sono stati isolati dal resto del gruppo, ma in Casa permangono incertezza e paura. I concorrenti sono rimasti spiazzati dalla scoperta e paventano l’ipotesi che, anche se risultati negativi al ciclo di tamponi effettuato nelle ultime ore, il Covid-19 possa aver scatenato un effetto domino e aver colpito anche loro. In attesa di sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda, il reality sembra a rischio.

