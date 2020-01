Alfonso Signorini/ Il web: “Dovrebbe tirare un orecchio anche a Barbara Alberti!”

Alfonso Signorini torna al timone del Grande Fratello Vip 4 con una nuova gatta da pelare. Dopo le dichiarazioni choc di Salvo Veneziano che nei giorni scorsi hanno condotto a una repentina esclusione del concorrente, il noto direttore di Chi potrebbe dover prendere dei provvedimenti molto seri nei confronti di un’altra inquilina di punta, la favoritissima Barbara Alberti. È da giorni, infatti, che il web non fa che segnalare come la nota scrittrice, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, non si risparmi nell’esprimere la propria opinione nei confronti di chi è obeso, senza contare alcuni pettegolezzi tutt’altro che amichevoli riservati agli ex gieffini Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese. “Signorini dovrebbe condannare anche questo – scrive un telespettatore su Twitter – Anche questa è violenza verbale”, e ancora: “Signorini – dice un internauta – la diamo una tirata d’orecchio a sta cafona della Alberti che forse ha cultura ma non ha educazione/umiltà?”. Riuscirà il noto conduttore a ristabilire l’ordine nella casa di Cinecittà? (Agg. di Fabiola Iuliano)

Alfonso Signorini: dopo il caso Salvo, le accuse di incoerenza

Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato. Si potrebbe dire “la parte più difficile ormai è passata”, citando il suo conduttore, Alfonso Signorini, che dapprima si è fatto notare come opinionista e in seguito è passato in prima linea. “Ho accettato di condurlo perché volevo divertirmi, costruirlo come dicevo io, e perché ormai conosco la macchina come le mie tasche”, ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Certo, i momenti difficili e le polemiche, dalle parti della Casa, non sono mai mancati. Nemmeno in questa edizione: di recente, Signorini è finito nella bufera per via del rimprovero fatto a Salvo Veneziano a seguito delle sue brutte uscite sessiste. Qualcuno – tra cui Paola Barale – l’ha giudicato quantomeno incoerente, dal momento che lui stesso, con un certo titolo sull’ex ministro Marianna Madia, si era reso colpevole dello stesso reato. Era il 2014: pochi giorni dopo, comunque, il direttore del settimanale Chi si ravvide e chiese scusa pubblicamente: “Dall’irriverenza al gossip il passo è breve, ma il titolo era davvero sbagliato. Ho sbagliato e me ne scuso”.

Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello Vip 4

Adesso che da opinionista è passato a conduttore, Alfonso Signorini ha più (e diverse) responsabilità. Il suo modo d’intendere il ruolo, però, è molto diverso e più spensierato: “Sono convinto che fare l’opinionista sia molto più difficile, sempre se si vuole lasciare un segno e contribuire a un minimo di discussione…”. Prima del suo esordio in questa veste inedita, Signorini ha espresso un parere sul cast del programma e sul lavoro fatto per renderlo il più interessante possibile. Timori particolari, almeno all’inizio, non ne ha avuti: “Più che altro avverto la fatica: ci vuole un fisico bestiale perché le pressioni sono tantissime”, ha ammesso il giornalista. “Ma il vero lavoro lo abbiamo fatto in questi mesi. È stata dura perché firmo anche come autore e ho scelto il cast insieme con gli autori storici Andrea Palazzo, Irene Ghergo e Fausto Enni. Volevamo personaggi davvero famosi, anche se qualcuno è meno conosciuto. Ma paura non ne ho, tanto meno della diretta, anche se a gennaio andremo in onda due sere a settimana”.

Alfonso Signorini: “Al Grande Fratello Vip 4 cercherò di fare il mio meglio”

Alfonso Signorini affronta con coraggio anche la sfida di andare in onda col Grande Fratello Vip 4 ben due volte a settimana. In diretta, per giunta. Lui però non si considera ‘incosciente’: “Conosco i rischi a cui vado incontro. So che mi scontrerò con corazzate come Montalbano, Milly Carlucci e Carlo Conti. Però sono un entusiasta e credo che occorra lavorare con responsabilità e coscienza, oltre che divertendosi. Da parte mia cercherò di fare il mio meglio”. Il suo sforzo, in qualità di padrone di casa, è “regalare quattro ore di intrattenimento piacevole e mai volgare. Smorzando anche i miei toni perché ho un ruolo più istituzionale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA