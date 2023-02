Alfonso Signorini, rivelazioni hot su Instagram/ “Uomo ideale? Con profumo speziato…”

Alfonso Signorini si racconta ai suoi followers: “Ecco cosa non deve mancare in un uomo…”

Alfonso Signorini non ha certamente bisogno di presentazioni; il celebre conduttore del Grande Fratello Vip da 3 edizioni, oltre che direttore della nota rivista di gossip Chi, non è solito rivelare particolari aneddoti legati alla sfera privata. Sulla cresta dell’onda social che lo ha investito negli ultimi tempi, il giornalista ha deciso di condividere con i propri followers alcuni aneddoti personali attraverso il trend domanda-risposta su Instagram.

Alfonso Signorini non si è posto limiti nel rispondere, selezionando anche le domande più “spinte”. Nello specifico, un utente ha palesato una curiosità riguardo i gusti in tema uomini: “Cosa non deve mancare assolutamente a un uomo che ti piace?“. Con la dovuta ironia e senza ulteriori aggiunte, il noto conduttore si è limitato nel rispondere: “Un profumo speziato“. Dopo le divertenti clip regalate ai fan di Tik Tok, Alfonso Signorini si presta ai trend giovanili anche su Instagram, suscitando anche una discreta curiosità per il popolo del web.

Alfonso Signorini svela su Instagram il suo personale modo di affrontare lo stress

Le nuove tendenze social sembrano aver fatto breccia in Alfonso Signorini che, oltre ad aver raccontato cosa dovrebbe avere un uomo affinché sia di suo gradimento, impreziosisce il gioco botta e risposta con un ulteriore aneddoto. “Come gestisci i momenti di apatia e sconforto personale? (Al netto dell’ascolto della musica lirica)”. Questa la domanda posta al conduttore da un altro follower e anche in questo caso la risposta non si è fatta attendere.

“Suono, faccio sport, mangio e sex”, questa la risposta di Alfonso Signorini alla curiosità dell’utente e chiaramente l’attenzione si è rivolta sull’ultima parte della risposta. Il conduttore, tra attività fisica e prelibatezze culinarie, inserisce i rapporti carnali tra i rimedi prediletti per combattere lo stress e i momenti sottotono. Il simpatico gioco interattivo con i follower si conclude così, ma di certo saranno altre le occasioni dove tramite i social ci sarà modo di scoprire nuovi lati di Alfonso Signorini, ormai sempre più vicino alle derive da influencer.

