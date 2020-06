ALFONSO SIGNORINI/ “Un figlio? Sono contrario a uteri in affitto e scelte estreme”

Pubblicità

Alfonso Signorini è uno dei protagonisti della puntata odierna di Verissimo – le storie, il programma condotto da Silvia Toffanin che racchiude al suo interno le interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo andate in onda durante la scorsa stagione televisiva (prima del lockdown). Il direttore di Chi e conduttore del Grande fratello vip, che da tempo ha dichiarato di avere tendenze omosessuali, si è soffermato a lungo proprio sul racconto della sua vita privata. Punto focale della narrazione, il legame con sua madre e suo padre, oggi entrambi deceduti: la prima, in particolare, lo aveva già intuito. Signorini lo svela tra le lacrime: “Mi sarebbe piaciuto avere un figlio, ho provato ad averlo in affidamento ma non ci sono più i termini anagrafici. Sono contrario, però, a uteri in affitto e altre scelte estreme”.

Alfonso Signorini e le indiscrezioni sul cast del Gf vip 5

Dopo aver condotto la quarta stagione del Grande fratello vip, Alfonso Signorini è pronto a tornare al timone del programma nel settembre prossimo. La quinta edizione andrà in onda in una situazione sanitaria certamente particolare, non meno di quanto lo è stata quella che ha caratterizzato il finale del Gf vip 4. Riguardo al cast, le anticipazioni non sono poche, ma alcune indiscrezioni trapelate in questi giorni non meritano troppo credito: “Stiamo finendo il cast come al solito già circolano tanti nomi alcuni veri, altri falsi altri totalmente inventati. Cercherò di affidare al pubblico il massimo che si può avere. Io sto cercando di avere un bel cast almeno sulla carta”. Nel corso di una diretta Instagram sul profilo del settimanale Chi, il giornalista ha detto la sua circa il caso Cecilia Rodriguez: “Quando è entrata ho detto ma chi se ne frega della sorella di Belen, ma invece ho avuto torto perché si è spesa molto all’interno della casa, poi ha conosciuto anche Moser ed i due stanno ancora insieme”.

Il messaggio della mamma di Alfonso Signorini…

Alfonso Signorini non è in grado di giudicare preventivamente quale cast sia forte. A suo dire, infatti, il successo di ascolti dipende non tanto da chi partecipa, quanto piuttosto dalle dinamiche che si creano tra di loro all’interno della Casa. Intanto, le voci su possibili new entry continuano a susseguirsi. L’ultimo rumor vorrebbe tra i concorrenti anche Elisabetta Gregoraci, ma le conferme, come si è detto, sono ancora poche. Non c’è solo il reality show tra gli argomenti di cui Signorini parla più spesso sui social. Ultimamente, infatti, ha dedicato un post alla sua madre scomparsa, condividendo il rammarico per aver perso l’ultimo messaggio vocale che gli aveva mandato. Di fatto, adesso, Alfonso non ha più alcun ricordo “tangibile” di lei: “Nella mia vecchia segreteria telefonica avevo registrato l’ultima chiamata di mia mamma. Dopo Natale mi sono accorto che quel messaggio non c’era più. Mi è crollato il mondo addosso perché ho realizzato che di lei non avevo più niente”.



