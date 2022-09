Alfonso Signorini:”Sono contrario all’aborto”/ “Totti-Ilary? Ero in imbarazzo, poi…”

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha parlato a ruota libera sulle colonne del quotidiano “La Verità”. In prima battuta, il direttore del settimanale “Chi” si è detto favorevole al ddl Zan e alla giornata sulla teoria gender nelle scuole per riscattare il silenzio che finora c’è stato, ma, al tempo stesso, è convinto che in realtà non ce ne sia bisogno, in quanto i ragazzi di oggi sono già informati su queste tematiche. Invariata anche la sua posizione sull’aborto, espressa anche in passato: “Escludendo le spinose questioni dell’aborto terapeutico e dei soprusi sessuali – ha affermato – difenderò sempre la vita e mi scaglierò sempre contro la superficialità con cui a volte si decide d’interrompere una gravidanza”.

Alfonso Signorini, anticipazioni GF Vip 7: "Cambio look"/ "La casa? Ci saranno tagli"

Nel mondo della televisione Alfonso Signorini ha rivelato di avere pochissimi amici e tra questi si annovera Maria De Filippi, con la quale avviene un confronto costante e un ascolto reciproco: “Sostanzialmente sono un solitario. Frequento pochi amici che non appartengono al giornalismo o al mondo dello spettacolo. Sono molto corporativo nell’amicizia, credo che sia l’espressione più nobile dell’amore. Siamo una specie di comune tipo ‘Le fate ignoranti’, poi ognuno ha la sua vita. Tengo molto a questi rapporti, sono geloso, non voglio interferenze”.

Concorrenti Grande Fratello Vip 7/ Signorini "Lista cast segreta? Ecco perché..."

ALFONSO SIGNORINI: “TOTTI MI HA SCRITTO, MA IO GLI HO RISPOSTO CHE CI DOVEVA PENSARE PRIMA…”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con “La Verità”, Alfonso Signorini ha chiarito poi che Ilary Blasi non è tra le sue amicizie più salde, pur essendo una collega che ha imparato a stimare nel tempo. Tuttavia, “non ci frequentiamo oltre il lavoro, per andare in vacanza o a cena. In generale, non frequento gli ambienti della televisione”.

Della crisi tra lei e Francesco Totti, Signorini è venuto a conoscenza mediante Dagospia: “Roberto D’Agostino è un maestro in queste cose. Avendo lavorato con Ilary, mi è capitato di andare a cena con entrambi a fine serata. Avevo visto sempre grande complicità tra loro anche nell’accettare eventuali sbandate di entrambi. Quando è uscita la notizia, nella fase più delicata non ho mai preso in mano il telefono per sentire lui o lei perché la cosa m’imbarazzava. Mi spiace che due persone che si sono volute molto bene si lascino malissimo”. Però, sul suo magazine “Chi”, il giornalista ha pubblicato la foto di Totti che usciva dalla casa di Noemi Bocchi: “Lui mi ha detto, attraverso un intermediario, ‘ho dei figli’ – ha confessato Signorini –. Io gli ho risposto: ‘Ci dovevi pensare prima tu ai tuoi figli'”.

Signorini: “Intervista Totti? Stanco di passare da traditore”/ Ilary? Fa bene a tacere, finchè starà zitta…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA