Ilary Blasi e Totti, separati in casa/ Patrimonio da 110 milioni da dividere e…

Nell’accordo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi c’è un patrimonio che ammonterebbe a circa 110 milioni di euro secondo indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera. Oltre alla villa all’Eur in cui hanno sempre vissuto con i figli, ci sarebbero altri immobili e società da dividere. I tempi per trovare un accordo, tuttavia, si prospettano lunghi. I rapporti tra i due sarebbero tesi soprattutto dopo l’intervista che l’ex capitano della Roma ha rilasciato al Corriere della Sera.

Secondo quanto sottolinea il Corriere, inoltre, Totti avrebbe provato in tutti i modi a trovare un accordo con Ilary offrendo, insieme ai propri avvocati Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, tutto ciò che pensava potesse strappare un sì ad Ilary. “Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale, ma Ilary ha detto sempre no”, ha raccontato proprio Totti al Corriere.

Ilary Blasi e Francesco Totti, secondo alcune indiscrezioni, vivrebbero sotto lo stesso tetto da separati in casa. I due, infatti, starebbero vivendo nella villa all’Eur che, essendo molto grande, permette ad entrambi di condurre una vita totalmente separata. Dopo l‘intervista di Totti al Corriere, i rapporti tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice sarebbero molto tesi.

Tanta tensione, dunque, tra i due ex coniugi che, oggi, hanno scelto due strade diverse. Totti è scomparso sui social mentre Ilary su Instagram continua a mostrarsi bellissima in compagnia dei suoi affetti come la sorella Melory. L’accordo pacifico e consensuale, dunque, sarebbe ancora lontano.

