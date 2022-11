Alfonso Signorini:”Sopravvissuto al bacio della Prati, posso baciare pantegane”/ Sonia:”l’ha fatto apposta”

Alfonso Signorini: “Pamela Prati e il bacio? Ora posso anche…”

Comincia la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, in apertura di programma, ironizza sulla situazione che si sta vivendo all’interno della Casa. Il conduttore, scherza così: “Siamo sopravvissuti a tante disavventure e sopravvivremo anche a questa. Se sono sopravvissuto al bacio di Pamela Prati, posso baciare anche le pantegane del lungotevere”. A rispondere alla battuta è Sonia Bruganelli, che dice: “Sono convinta che Pamela ce l’abbia fatto proprio apposta, visto come ci ha abbracciati”. Alfonso risponde: “Ma no, dai! Ciao Pami, ti aspettiamo qui a più presto”.

Il conduttore ha poi fatto sapere che Marco Bellavia ha mandato a Pamela Prati un mazzo di fiori. I due, che si sono incontrati all’interno della Casa, sembrano infatti particolarmente legati e lontano dalle telecamere vorrebbero frequentarsi per conoscersi meglio. Così come ad Alfonso Signorini, Pamela ha dato un bacio anche allo stesso Bellavia, non appena ha avuto modo di riabbracciarlo in studio.

Pamela Prati positiva: anche altri 4 concorrenti hanno il Covid

Ad annunciare la sua positività era stata la stessa Pamela Prati con un messaggio su Instagram: “Cari Amici. Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”, ha scritto. “Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie”.

Dopo la scoperta del Covid da parte della Prati, uscita dal reality show dopo il televoto, anche altri quattro concorrenti sono risultati positivi al tampone: si tratta di Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Patrizia Rossetti e Attilio Romita, tanto che lo stesso televoto settimanale è stato annullato. I quattro sono collegati con Alfonso Signorini e con la Casa via Skype.











