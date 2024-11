Alfred Ekhator rivela la verità su Sofia Costantini riguardo alla questione biglietti

Due degli ultimi protagonisti di Temptation Island 2024 finiscono a cantarsele sui social, Alfred Ekhator nelle scorse ore è stato protagonista di un’opera di smascheramento nei confronti di Sofia Costantini, ex tentatrice del viaggio nei sentimenti conosciuta proprio nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Durante un confronto a Uomini e donne, Sofia Costantini ha puntato il dito contro il ragazzo, accusandolo di averle fatto comprare dei biglietti d’aereo per New York e Parigi, che in realtà sarebbero risultati fasulli.

Alfred Ekhator ha voluto smascherare la ragazza intervenendo sui social: “Questo è il famoso biglietto di cui si è parlato tanto, la compagnia mi ha svelato che non è mai stato emesso e questo non era il mio vero nome, dunque Parigi mai esistito” ha scritto sui social il ragazzo. E anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha confermato la versione di Alfred Ekhator, spiegando ai suoi follower come sono realmente andate le cose.

Alfred Ekhator e Sofia Costantini, la conferma sui biglietti d’aereo finti

Deianira Marzano ha dato una conferma ai suoi fan riguardo alla falsità dei biglietti d’aereo per New York e Parigi millantati da Sofia Costantini, l’esperta di gossip ha dunque voluto dare ragione ad Alfred Ekhator: “La tentatrice ha manipolato Alfred solo per ottenere visibilità” ha scritto l’esperta di gossip.

Intervenendo sui social, Alfred Ekhator ha fornito altri dettagli riguardo alla questione con Sofia Costantini: “Ho chiesto alla diretta interessata di mandarmi i biglietti, mi ha mandato solo quelli di New York, ho chiamato la compagnia aerea e tramite verifica (nome e cognome, codice e numero del biglietto) non hanno trovato assolutamente niente perché il biglietto è stato falsificato, per quanto riguarda Parigi invece, lei stessa mi ha detto di non aver mai fatto il biglietto” le parole dell’ex protagonista di Temptation Island intervenuto in una storia Instagram.

