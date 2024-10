Alfred è single dopo il falò di confronto con Anna a Temptation Island 2024? Una volta conclusa la storia con Anna, lui ha subito richiesto di poter vedere la single tentatrice Sofia, ma dopo un mese si presenta da solo rivelando: “ci siamo visti con la single Sofia, ma non è scattato quello che mi aspettavo. Le ho riscritto anche visto che ero sparito perchè ritrovarmi a vivere una nuova relazione era una cosa forzata. Non volevo prendere in giro nessuno, ma ho bisogno di tempo per me stesso. Non ci siamo frequentati e vissuti” – racconto Alfred che dopo il falò ha anche visto Anna. Sul finale il concorrente rivela: “con Anna ci siamo visti diverse volte, abbiamo discusso, le ho chiesto scusa e ho capito che non voglio prenderla in giro perchè si merita tutto il bene di questuo mondo. Non ho pensato di tornare con Anna, non avrebbe avuto senso”.

Poco dopo è la volta della single tentatrice Sofia raccontare la sua versione che stona completamente con quanto detto da Alfred. “Ha sminuito tutto per tenere i piedi in due staffe. E’ una persona che usa gli altri, la sera stessa che siamo usciti mi ha detto ‘perchè non dormiamo insieme?” – racconta Sofia sbugiardando in diretta l’ex fidanzato di Anna.

Alfred bugiardo anche un mese dopo a Temptation Island 2024: Sofia lo asfalta, Anna “cornuta a vita”

Non solo, la single Sofia un mese dopo il falò di confronto di Alfred e Anna racconta di averlo visto e frequentato per settimane e di aver anche acquistato dei biglietti aerei per Parigi e New York. Non solo, la bella single ha parlato di un weekend a Milano dove ha cercato di fargli vivere giorni magici e rivela: “è venuto a casa mia, è stato con me. Ho capito che quello che diceva Anna ha ragione, si parlava di andare insieme a New York, Parigi. Lui vuole tenere i piedi in due staffe: me e Anna. Mi ha preso in giro, mi ha usata”.

La versione di Anna è naturalmente differente, visto che Alfred ha continuato a mentirle fingendo di non essere stato con la single Sofia. Non solo, Anna rivela che Alfred le ha detto: “mi ha detto che si sono visti a Milano, si allenati, ma non hanno dormito insieme. Quello che a me da fastidio è che tu torni casa mia e mi dici ‘ sono andato dalla single, ma ho capito che voglio stare con te”. Non solo, Anna scredita la single Sofia inconsapevole di essere, nel bene e nel male, cornuta a vita. Intanto sui social tutti avvisano le due ragazze ad aprire gli occhi, visto che la fama di Alfred bugiardo e falso oramai è nazionale!