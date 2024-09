Temptation Island ci regala costantemente storie d’amore, ma anche storie di gelosia e tanti tradimenti. Purtroppo, secondo i rumor, pare che anche una delle ultime coppie di Temptation sia cascata in questo vortice dividendosi per sempre. Stiamo parlando di Anna e Alfred, che dopo nove mesi di fidanzamento si sono decisi a partecipare a questa edizione autunnale di Temptation Island su Canale 5. Affidandosi a Filippo Bisciglia, hanno sperato di salvare la loro relazione, già quasi rovinata a causa dei numerosi tradimenti di lui. La decisione di partecipare al programma è stata di Anna, che stanca delle poche attenzioni del ragazzo, ha deciso di metterlo alla prova una volta per tutte.

Temptation Island 2024 settembre: Alfonso e Federica si sono lasciati?/ L'indiscrezione bomba

Forse l’esito era già segnato, dato che in passato Alfred l’aveva già tradita ripetutamente con altre donne. Il tutto è stato scoperto nella maniera più dolorosa tramite alcune conversazioni online di lui con altri amici: Alfred organizzava serate all’insaputa di Anna e si “vantava” con tutti delle sue conquiste. Inutile dire che da quel momento per la fidanzata non c’è stato più posto per la fiducia, ma mossa dall’amore, ha provato l’ultima spiaggia: quella di Temptation Island. Secondo i rumor, però, la coppia si sarebbe già lasciata. Vediamo perchè e cos’è successo.

Alfonso e Federica coppia Temptation Island 2024: spunta il profilo in comune sui social/ “Non disturbateci!”

Temptation Island settembre 2024, Alfred e Anna al capolinea: spunta il nome di Sofia Costantini

Si potrebbe dire che Temptation Island è una vera e propria trappola per i traditori seriali. Trappola in cui è cascato anche Alfred Ekhator, fidanzato di Anna Ricciardi. All’interno del programma, il ragazzo ha conosciuto Sofia Costantini e subito ne è rimasto affascinato. Dal pinnettu e dagli schermi mostrati da Filippo Bisciglia, Anna si è subito accorta di un interesse profondo tra loro due e ci è rimasta male, ricordando i tradimenti passati.

A dare una delle ultime notizie sulla coppia è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip che ha anticipato una rottura definitiva tra Anna e Alfred dopo il programma. Secondo quanto ha svelato, pare che lui si sia messo proprio con Sofia, la tentatrice di Temptation Island! Insomma, pare che tutto è andato proprio come si pensava. Non tutti sanno oltretutto che Sofia Costantini è l’ex fidanzata del famoso calciatore Niccolò Zaniolo, che è stato anche con Chiara Nasti. Dunque, un’altra coppia è scoppiata, caduta in quella famosa trappola che accennavamo all’inizio: Temptation non perdona!

TEMPTATION ISLAND 2024 SETTEMBRE, 1A PUNTATA/ Coppie e diretta: Titty chiede il falò di confronto a Antonio