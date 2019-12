All Together Now 2019, 2a puntata/ Diretta e ospiti: Benji e Fede e Iva Zanicchi

ANTICIPAZIONI ALL TOGETHER NOW 2019 PUNTATA 12 DICEMBRE

Dopo aver incollato davanti ai telespettatori 2.076.000 telespettatori, pari al 16,52% di share con la prima puntata della seconda edizione, All Together Now torna in onda oggi, giovedì 12 dicembre, con la seconda puntata in cui non mancheranno le emozioni e il divertimento. Michelle Hunziker, perfetta padrona di casa, accoglierà i concorrenti, selezionati dal direttore e regista Roberto Cenci raccontando la loro storia prima di lasciarli soli davanti al Muro umano, pronto a giudicare la loro esibizione. La forumula è sostanzialmente identica a quella della prima edizione: persone comuni, con una grande passione per la musica, cercano di superare la prova conquistando i favori dei cento giudici. La forza del programma, come ha più volte sottolineato Michelle, è quella di non promettere una carriera nel mondo della musica, ma solo di mettere in palio un premio da 50mila euro.

ALL TOGETHER NOW 2019: GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA

Grandi ospiti rendono spumeggiante ogni puntata di All Together Now. Questa sera, a rendere più viva l’atmosfera saranno Benji e Fede, reduci dal grande successo ottenuto con le loro canzoni dal sapore tipicamente estivo e Iva Zanicchi. Davanti agli ospiti speciali di Michelle Hunziker, i concorrenti si esibiranno davanti al muro umano con J-Ax nei panni di presidente cercando di conquistare il cuore dei 100 giudici per poter accedere alla fase successiva. Sacerdoti, operai, studenti, casalinghe, commesse, professionisti, pensionati e così via, per una sera, abbandonano la propria vita per vivere un sogno. Esibendosi in tv, davanti a persone che vivono di musica, per pochi minuti, realizzano quello che per molti è il sogno di una vita. Chi, dunque, questa sera riuscirà ad emozionare pubblico e giudici?

ALL TOGETHER NOW: LA FINALE IL 2 GENNAIO 2020

All Together Now farà compagnia al pubblico di canale 5 anche durante le festività natalizie. Il game show musicale, infatti, andrà in onda anche giovedì 26 dicembre con una puntata speciale in perfetto stile natalizio sua dal punto di vista musicale che stilistico. La finalissima, invece, andrà in onda il 2 gennaio 2020, giorno in cui verrà decretato il vincitore assoluto della seconda edizione di All Together. Infine, è prevista una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 miglioni cantanti delle due edizioni del programma.



