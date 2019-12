All Together Now 2019, 3a puntata/ Diretta e ospiti: arriva Anna Tatangelo

ALL TOGETHER NOW 2019 TERZA PUNTATA

Giovedì 19 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata della seconda edizione di All Together Now. Michelle Hunziker, con la sua simpatia, è pronta ad accogliere i nuovi concorrenti che, questa sera, si esibiranno davanti al muro umano composto da 100 esperti di musica e guidato dal presidente J-Ax che, la settimana scorsa è finito al centro delle polemiche per il giudizio espresso su una concorrente. Anche questa sera, la padrona di casa racconterà le storie dei concorrenti che, poi, cercheranno di conquistare i consensi dei componenti del muro con la loro voce. In palio ci sono 50mila euro che saranno assegnati al vincitore che sarà decretato solo durante la puntata finale che dovrebbe andare in onda, salvo cambiamenti, venerdù 9 gennaio. Dopo il grande successo ottenuto con la prima edizione, anche le nuove puntate stanno portando a casa ascolti importanti. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita da 2.570.000 spettatori pari al 14.2% di share.

I CONCORRENTI DI ALL TOGETHER NOW 2019

I protagonisti di All Together Now 2019 sono persone comuni che, per una sera, vivono il proprio sogno esibendosi davanti ad un enorme pubblico. La settimana scorsa, Rosetta Falzone e Arianna Cleri sono andate direttamente in finale con 100 mentre nella prima puntata ad aver conquistato subito un posto in finale sono stati Domenico Prezioso e Sonia Mosca. Tra i concorrenti che si esibiranno questa sera, dunque, chi riuscirà ad accedere alla finale? Ad esibirsi davanti al muro umano saranno casalinghe, operai, studenti, professionisti, ma anche religiosi e pensionati che decidono di mettersi in gioco consapevoli che, dopo l’avventura televisiva, la loro vita sarà sostanzialmente uguale a quella che conducevano prima. Come ha più volte sottolineato Michelle Hunziker, infatti, la forza del game show musicale di canale 5 è quella di non promettere una carriera discografica.

ANNA TATANGELO OSPITE DELLA TERZA PUNTATA DI ALL TOGETHER NOW

Ogni settimana, il pubblico in studio di All Together Now 2019 accoglie grandi ospiti che si divertono insieme ai concorrenti e ai componenti del Muro. Questa sera, ospite speciale sarà Anna Tatangelo come ha annunciato Michelle Hunziker su Instagram. “Preparatevi perché giovedì, 19 dicembre, andrà in onda la terza puntata: abbiamo pronti altri incredibili concorrenti e ospite con noi”, ha scritto la conduttrice condividendo su Instagram in video riassuntivo di tutte le emozioni vissute durante la seconda puntata di All Togheter Now. Sarà, dunque, una puntata imperdibile quella del game show musicale che tornerà in onda anche il 26 dicembre con una puntata natalizia.



