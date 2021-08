All Together Now, replica 5 puntata/ I momenti migliori: eliminata Beatrice Baldaccini

All Together Now, anticipazioni della quinta puntata in replica

Mercoledì 11 agosto, in prima serata, canale 5 trasmette la replica della quinta e penultima puntata della terza edizione di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker in cui persone comuni provano a realizzare il proprio sogno di esibirsi davanti ad una giuria e ad un pubblico. A giudicare le performance, in ogni puntata, c’è il Muro umano formato da 100 esperti musicali e una giuria composta da Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone.

La replica della puntata in onda questa sera ha regalato grandissime emozioni ai telespettatori che hanno potuto ascoltare la meravigliosa voce di Renato Zero, ospite speciale dello show. Al pubblico di All Together now regala il singolo C’é strappando gli applausi della conduttrice, dei concorrenti e dei colleghi in giuria. I momenti più belli, però, sono quelli della gara al termine della quale vengono decretati i finalisti.

I momenti salienti della semifinale di All Together Now

La replica della puntata di All Together Now in onda questa sera si apre con Savio Vurchio che si esibisce sulle note di It’s not unusual di Tom Jones. Tocca, poi, a Dalila Cavalera che sceglie di esibirsi con “Ho amato tutto”, brano di Tosca. Il terzo concorrente ad esibirsi è Domenico Iervolino che propone In una notte d’estate, de Le Vibrazioni mentre Beatrice Baldaccini sceglie di provare a conquistare la finale con “Arriverà”, brano che i Modà presentarono a Sanremo nel 2011 in coppia con Emma Marrone.

Nella seconda manche, il primo concorrente ad esibirsi è Alessio Selvaggio che canta In un giorno qualunque di Marco Mengoni. Tocca poi a Kam “Eki” Cahayadi che continua ad emozionare esibendosi sulle note di Fatti avanti amore di Nek. Dopo il medley dei giudici sulle note di Fortissimo, Tracce di te, Ostia Lido, Tutto tua madre e Ragazza di periferia, la gara riprende con Silvia Rita Iannone che canta Nessun grado di separazione di Francesca Michielin e Antonio Marino che propone This love dei Maroon 5. Al termine della gara, la concorrente che viene eliminata rinunciando al sogno della finale è Beatrice Baldaccini.



