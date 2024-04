ALLENATORI IN SERIE A/ Le previsioni per la stagione 2024-25: conferma per Inzaghi, Pioli salta. Allegri…

ALLENATORI DI SERIE A: THIAGO MOTTA VERSO UNA BIG

Questa stagione ha messo in luce parecchi allenatori, vediamo quali scorrendo la classifica di Serie A. Al primo posto Simone Inzaghi che conquisterà la seconda stella per l’Inter ed ha scacciato i dubbi che la gente aveva su di lui, pur se molti ne hanno ancora, visto che è uscito troppo presto dalla Champions, ma dovrebbe essere riconfermato. Poi il romanzo su Stefano Pioli che ha perso 5 derby di fila ma ora è secondo in classifica e può ambire alla Europa League, Liverpool permettendo. Al Milan vengono affiancati pure Antonio Conte e Thiago Motta, per me verrà cambiato.

Al terzo posto vediamo Massimiliano Allegri che ha un contratto pesantissimo per cui penso rimarrà al suo posto, ci sono voci su Thiago Motta in primis e pure su Conte ma io penso che Allegri non verrà cambiato, ha ancora un anno di contratto pesante. Sicuramente cambierà il Bologna che è quarto con un gioco sfavillante e preciso ma Thiago Motta andrà in una big, magari pure all’estero, vedi PSG, poi abbiamo una rivelazione in rampa di lancio, Daniele De Rossi che sta guidando benissimo la Roma e aspira al quarto posto per l’accesso alla Champions ma penso avrà comunque un biennale, specialmente se batterà il Milan nei quarti di Europa League.

OCCHIO A ITALIANO E PALLADINO

Come tutti gli anni Gian Piero Gasperini sembra se ne vada ma alla fine resta sempre a Bergamo dove ha costruito una macchina perfetta visto i soldi che la proprietà stanzia, ossia pochi. Previste alcune cessioni tipo Koopmeiners alla Juve e vedremo se è vero. Il Napoli dopo Luciano Spalletti ha provato con diversi allenatori vedi Walter Mazzarri e Francesco Calzona, punta su Conte ma dubito che si farà. Potrebbe prendere Vincenzo Italiano che ha fatto promuovere in B il Trapani poi in A lo Spezia e lo ha pure salvato prima approdare a Firenze portandola a ridosso della zona Champions.

Segnalo pure Raffaele Palladino del Monza che ha preso la squadra in zona retrocessione portandola a ridosso della zona coppe, lo stesso discorso vale per Alberto Gilardino che ha portato il Genoa quasi in zona coppe europee. Claudio Ranieri a Cagliari sembra vivere una seconda giovinezza e segnalo pure Eusebio Di Francesco che con una squadra debole ha fatto parlare di sé. Igor Tudor lo vedremo alla Lazio e Juric dice di voler cambiare aria ma resterà.

