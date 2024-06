Allerta Meteo arancione in Lombardia oggi, 21 giugno 2024/ Gialla su altre 7 Regioni: le previsioni

Allerta meteo oggi, venerdì 21 giugno 2024: bollino arancione in Lombardia

Dopo poco meno di un mese dall’ultima violenta ondata di maltempo che ha coinvolto – soprattutto – il Nord della nostra bella penisola, torniamo ancora una volta a parlarvi dell’allerta meteo, diramata nelle ultime ore dalla Protezione Civile a fronte del progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare sulla Lombardia. Il sole e l’estate sembravano tornati prepotenti nei nostri cieli, ma così come un mese fa vi parlavamo di un anticiclone proveniente dal Regno Unito, oggi a causare l’ennesima allerta meteo è un fenomeno simile che proviene dalla Francia: proprio Oltralpe nel pomeriggio di oggi la città di Craon – e in particolare i distretti di Maine-et-Loire e la Mayenne – è stata letteralmente inondata da una pioggia torrenziale che ha provocato numerosi allagamenti.

Previsioni meteo oggi 13 giugno 2024, allerta arancione in Lombardia/ Quando inizieranno piogge e temporali

Tornando alla nostra bella Italia, secondo il bollettino diramato alle 15:30 dalla Protezione Civile, oggi le maggiori criticità sono attese sulla Lombardia, con le aree di Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali ed Orobie bergamasche in allerta arancione; mentre si è salvata solo parzialmente l’area di Milano, dove il bollino meteo sarà solamente di colore giallo. Similmente, sempre in giallo ci saranno anche diverse aree di Trentino, Veneto, Emilia, Friuli, Valle d’Aosta e Piemonte, oltre ovviamente alla Lombardia; ma il nostro consiglio è quello di consultare periodicamente il bollettino per verificare eventuali aggiornamenti dell’ultimo minuto.

Milano, in primavera la pioggia tocca il record da 128 anni/ Ma Marzo è stato più caldo degli ultimi 30 anni

Le previsioni meteo di oggi della Protezione Civile: pioggia e grandine al Nord, sole intenso al Sud

Insomma, il maltempo sta tornando e torniamo (purtroppo) a parlarvi dell’allerta meteo arancione e gialla, ma per ora sembra che la situazione sia ancora del tutto sotto controllo, con le previsioni che parlano soprattutto di rovesci temporaleschi e di gradinate sparse, anche particolarmente intense. “Saranno probabili precipitazioni già dal mattino – riporta il bollettino della Protezione Civile lombarda – su Alpi e Prealpi Occidentali e Media Valtellina, localmente sotto forma di rovesci e temporali, dove sarà possibile già in questa fase un marginale interessamento della pianura nord-occidentale”.

Maltempo, a Milano allerta arancione oggi per forti temporali/ Allarme in 7 regioni: quali sono a rischio

Nel pomeriggio l’instabilità si farà ancora più intensa, spostandosi – ma la Protezione Civile chiarisce che si tratta di previsioni con “bassa affidabilità” – anche verso “i settori di media e alta pianura. Poco probabili e al più isolati i fenomeni attesi su bassa pianura e Appennino”; ma non mancheranno neppure “grandinate di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento”. Dall’altra parte d’Italia nel frattempo – riconfermando il copione dell’allerta meteo arancione che abbiamo già visto lo scorso mese – il sole continuerà a portare un clima pienamente estivo, con temperature massima anche attorno ai 34 gradi nel napoletano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA