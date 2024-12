Per la giornata di oggi, venerdì 20 dicembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per diverse regioni. La perturbazione che è giunta sulla nostra penisola nella giornata di ieri ha portato piogge sulle regioni del centro nord e proseguirà a far sentire anche oggi i suoi effetti, intensificandosi. Proprio per questo il bollettino di criticità prevede un’allerta meteo non soltanto per l’Emilia Romagna (come appunto avvenuto ieri), ma anche per altre regioni: vediamole insieme nel dettaglio. L’allerta meteo gialla è stata diramata per rischio idraulico su alcune zone dell’Abruzzo, dell’Emilia Romagna e delle Marche.

Il rischio temporali riguarderà invece Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infine, il rischio idrogeologico interesserà Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sicilia e Umbria. Alla luce di questo elenco, si evince come una delle zone più a rischio sarà sicuramente quella abruzzese, viste le tre criticità possibili, ma occhio anche alla Calabria, con due criticità, così come Molise, Sicilia e Umbria, per un totale di ben 10 regioni raggiunte da allerta meteo gialla.

ALLERTA METEO, NESSUNA SCUOLA CHIUSA

Essendo l’alert minore su una scala totale di tre, anche per la giornata odierna non sono state diramate dai sindaci ordinanze di chiusura delle scuole, di conseguenza non ci saranno istituti chiusi nelle prossime ore a meno di criticità sopraggiunte nel corso di questo venerdì 20 dicembre 2024.

Ma vediamo quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore, quando mancano solo 5 giorni al Natale 2024, cominciando dalle regioni del nord. Dopo una giornata di ieri con pioggia anche intensa in serata, il settentrione si sveglierà con delle ampie schiarite, soprattutto al nord ovest, ma anche sulla regione Lombardia, quindi in Trentino Alto Adige, e la zona ovest dell’Emilia Romagna. Attenzione però al forte vento fin dalle prime ore del giorno. Previsti comunque dei rovesci residui, leggasi quelli in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Veneto e in Romagna.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Nel contempo calerà la quota neve, che scenderà a 400/600 metri sugli Appennini, anche se non sono previste delle abbondanti nevicate. Per quanto riguarda la situazione al Centro, pioverà sul Lazio, la Toscana, ma anche Umbria e Marche, con rovesci previsti fin dal mattino, anche all’interno della regione Abruzzo. Situazione poi che migliorerà con il passare delle ore, soprattutto sul versante tirrenico, anche se non sono da escludere dei fenomeni lungo il versante adriatico.

La quota neve sull’Appennino sarà di circa 500 metri, ed è prevista abbondante soprattutto nelle Marche e in Abruzzo. Infine le previsioni meteo al sud dove pioverà sin dal mattino in Campania e Calabria, fenomeni che poi interesseranno nel corso della giornata anche la Sicilia, la Basilicata e la Puglia, con nevicate sull’Appennino e i rilievi della Sicilia a partire dai 700 metri. Le temperature, infine, saranno in calo al centro sud con punte massime di 12-16 gradi.