Per la giornata di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, è prevista una nuova allerta meteo. Sulla nostra penisola persiste infatti una perturbazione giunta ormai da giorni, ma nel contempo ne arriva una nuova, proveniente dall’Atlantico, che interesserà soprattutto le regioni del nord. Previsti quindi temporali in particolare su Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, con possibile forte intensità nonché raffiche di vento e scariche elettriche. Alla luce di questi eventi avversi in arrivo, per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico su Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, mentre l’allerta meteo sarà di colore giallo su altri settori di Toscana, Emilia Romagna e Liguria, nonché sull’Umbria, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto.

In quest’ultima regione gli addetti ai lavori consigliano di fare molta attenzione al Po, soprattutto nella zona del Delta, una delle più attenzionate in queste ultime ore alla luce delle continue piogge di questi giorni che hanno ovviamente ingrossato il fiume. Si teme che lo stesso possa rompere qualche argine di conseguenza lo si sta monitorando 24 ore su 24. Alla luce di questa nuova ondata di maltempo e la conseguente allerta meteo, anche per oggi saranno diversi i Comuni che terranno le scuole chiuse, a cominciare da Bologna, dove tutti gli istituti, dagli asili nido fino alle scuole superiore, resteranno chiusi, con l’invito alle aziende di favorire ove possibile il lavoro da casa, lo smart working.

ALLERTA METEO, ANNULLATA BOLOGNA MILAN E SCUOLE CHIUSE

Come già segnalato, è stata rinviata la partita fra il Bologna e il Milan, in programma domani sera allo stadio Dall’Ara, visto che il traffico nella zona avrebbe causato troppe problematiche, alla luce anche delle inondazioni di questi giorni nel capoluogo emiliano.

Vista l’allerta meteo arancione, scuole chiuse anche all’Isola d’Elba, fra cui Portoferraio, Porto Azzurro e Marina, anche in questo caso di ogni ordine e grado, mentre in provincia di Livorno gli studenti resteranno oggi a casa in quel di Rosignano Marittimo. I giorni persi per via delle ondate di maltempo non dovranno essere recuperati, di conseguenza il calendario potrà risultare a fine anno anche inferiore ai classici 200 giorni, così come previsto dal ministero.

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI PER OGGI

Vediamo infine quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore, a cominciare dal nord, dove pioverà sulle regioni del nord ovest e l’Emilia Romagna fin dal mattino, poi nel pomeriggio temporali anche sul resto delle regioni, proseguendo fino alla serata.

Al centro, invece, piogge sulla Toscana, con possibili fenomeni sul versante tirrenico nel corso della giornata, mentre sulle altre regioni tempo asciutto. Infine al Sud e le isole, con piogge in Sardegna, ma anche Basilicata e Campania, mentre per il resto dovrebbe essere una giornata tutto sommato serena o poco nuvolosa. Le temperature massime sono stazionarie o in lieve rialzo, mentre si abbassano le minime.