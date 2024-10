E’ ancora allerta meteo. Per l’ennesima volta la protezione civile ha diramato un “alert” per condizioni meteo avverse in numerose regioni d’Italia, a cominciare da Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia, dove l’allerta diramata è stata di colore arancione. Inoltre, diramata l’allerta gialla su varie altre zone d’Italia, in particolare nelle regioni del centro e del nord.

Allerta meteo rossa in Veneto, oggi 23 ottobre 2024/ Arancione in Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna

Come sottolineato da Fanpage, l’allerta meteo di oggi è causata da due diverse perturbazioni che sono giunte insieme sulla nostra penisola a cominciare da quella di ieri, che ha interessato quasi tutta l’Italia con pioggia e maltempo, e che proseguirà per tutta la giornata odierna, quindi domani arriverà la seconda perturbazione che porterà ancora maltempo su gran parte dell’Italia, e soprattutto piogge e temporali durante il weekend in arrivo. Insomma, un ottobre che sta continuando all’insegna delle piogge, sulla falsa riga di quanto già avvenuto a settembre, e che sta causando numerosi disastri e inondazioni, a cominciare dall’Emilia Romagna, una terra falcidiata in queste settimane con continue alluvioni.

Allerta meteo rossa Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna/ Oggi nuova ondata di maltempo

ALLERTA METEO OGGI, LA MAPPA DELL’ITALIA

E come detto sopra proprio l’Emilia è stata destinataria di un’allerta meteo di colore arancio per rischio idraulico nella zona di Modena e Ferrara, mentre in Lombardia l’allerta arancione riguarderà la bassa pianura orientale. In Toscana i settori più a rischio sono quelli dell’Etruria, mentre in Veneto del Po e del Basso Adige, oltre ad altre zone.

Per quanto riguarda invece l’allerta meteo gialla, sono interessate ancora Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, con l’aggiunta di Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio e Piemonte, per un totale quindi di 10 regioni, di cui sei escluse da altre allerte. Una situazione quindi poco piacevole quella ci aspetta nelle prossime ore ed è per queste che alcune località della regione Toscana hanno deciso di tenere le scuole chiuse. Diversi sono i comuni in cui oggi gli studenti non dovranno recarsi sui banchi, tutti delle province di Livorno, Grosseto e Pisa. Si segnala ad esempio Cecina, Piombino, ma anche Portoferrari, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Casale Marittimo e Guardistallo, e molto altri ancora.

Allerta meteo rossa in Emilia Romagna, oggi 22 ottobre 2024/ Allerta arancione in Lombardia e Veneto

ALLERTA METEO OGGI, LE SCUOLE CHIUSE E LE PREVISIONI

Da precisare che a Grosseto, come da nota ufficiale, sono state chiuse solo le scuole superiori, in ogni caso gli studenti diretti interessanti sono stati raggiunti in queste ore da comunicazione ufficiale, che gli segnalerà appunto la chiusura della scuola. Come vi ricordiamo sempre, nessuna preoccupazione per il calendario scolastico, visto che i giorni persi per alluvioni ed eventi avversi non devono essere conteggiati nel totale, di conseguenza non dovranno essere recuperati anche se non si raggiungerà la fatidica soglia dei 200 in totale.

Vediamo infine quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, dove dovrebbe piovere, causa perturbazione suddetta, su Toscana, ma anche Lazio, Umbria e Marche, oltre a Sardegna e Abruzzo, con particolare rilevanza sulle prime due regioni. Al Sud, invece, situazione di possibili schiarite, mentre al nord non dovrebbero prevedersi particolari fenomeni anche se il cielo resterà coperto. Le temperature resteranno gradevoli con picchi anche di 26 gradi al sud.