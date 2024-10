Si estende nuovamente l’allerta meteo arancione che nella giornata di oggi aveva coinvolto alcune (fortunatamente poche) aree di Emilia, Veneto e Toscana e che domani si abbatterà con maggiore intensità nelle regioni già in allerta, coinvolgendo anche parti di Liguria: in tutto questo si susseguono le ordinanze per tenere le scuole chiuse domani ed è stata presa la decisione – che certamente non piacerà ai tifosi – di rinviare la partita di Serie A in programma per sabato 26 ottobre nello stadio del Bologna.

Partendo dal principio – poi arriveremo anche alle scuole chiuse e alla Serie A -, l’allerta meteo domani sarà arancione sulla quasi totalità dell’Emilia-Romagna e della Toscana, nelle aree meridionali del Veneto (tra Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige) e nel solo Bacino Marittimo di Levante in Liguria; il tutto accompagnato da un rischio ordinario di colore giallo in altre aree delle regioni che vi abbiamo appena citato ed esteso fino alla Bassa pianura orientale della Lombardia, alla quasi totalità delle zone centrali e settentrionali del Piemonte e a buona parte dell’Umbria.

Scuole chiuse domani tra Bologna e Livorno per l’allerta meteo: rinviata la partita di Serie A Bologna-Milano in programma per sabato

Insomma, sembra che la situazione meteorologica italiana non voglia in nessun modo migliorare e dato che gli esperti – in particolare quelli di 3bmeteo – ritengono che il maltempo nel Centro Nord continuerà per tutto il fine settimane e si intensificherà ulteriormente con l’arrivo di lunedì, la Lega di Serie A ha – in accordo con il sindaco bolognese Matteo Lepore che ha disposto l’annullamento di tutti gli eventi aggreganti – deciso di rinviare la partita Bologna-Milano che avrebbe portato allo stadio più di 35mila persona nella giornata di sabato 26: non è ancora chiaro quando si disputerà il recupero del match, ma seguiranno certamente ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Sempre in virtù dell’allerta meteo, nel frattempo sono si sono moltiplicati i comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse domani – ovviamente venerdì 25 ottobre 2024 – a partire (quasi ovviamente) da Bologna: cancelli sbarrati per gli istituti di ogni ordine e grado, ma anche per gli uffici ai quali è stato caldamente suggerito di favorire lo smartworking. Similmente, anche i comuni nel livornese di Portoferraio, Porto Azzurro, Marciana Marina, Campo nell’Elba e Rosignano Marittimo terranno chiuse le scuole, i parchi e i cimiteri domani.